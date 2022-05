Ciudadanos y PSOE piden un informe de legalidad sobre la retirada de la renuncia del alcalde de Ceutí

¿Puede el alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano, dar marcha atrás y retirar el pleno en el que debía renunciar para traspasar el poder a la concejala de Ciudadanos María Ángeles Martí? Él dice que sí, y así lo ha hecho. Sin embargo, los naranjas están convencidos de que no, o así lo defienden sus servicios jurídicos, que creen que, según la ley, una vez presentada la renuncia del alcalde, no se contempla otra opción distinta a la de su sometimiento a votación en el pleno. Por tanto, "la solicitud para anular la renuncia presentada por el alcalde es nula", afirman los naranjas en un comunicado. "Esta es la vía que contempla Ciudadanos, la de la celebración de pleno de toma de conocimiento de la renuncia del alcalde", insisten.

Tras la ruptura del pacto de gobernabilidad entre el PP y Cs ayer, los liberales propusieron al PSOE presentar en el registro del Ayuntamiento de Ceutí dos textos que los socialistas aceptaron firmar conjuntamente. En ellos se solicita, por un lado, la celebración de un pleno extraordinario de toma de conocimiento de la renuncia del alcalde, y en el otro, un informe de legalidad de la secretaria general del Ayuntamiento sobre la retirada de la renuncia del alcalde.

"Desde Ciudadanos exigimos la inmediata dimisión del alcalde del PP, que se aferra a su sillón sin tener la mayoría que lo sustente. Debe dejar de hacer el ridículo, los ceutienses no merecen este bochornoso espectáculo de un alcalde sin palabra ni firma", han manifestado en un comunicado. Sobre si habrá o no moción de censura o qué salida les queda a los liberales, aseguran "los sillones nunca han sido ni serán lo que motiva a Ciudadanos, sino el cumplimiento de la palabra dada y de los acuerdos, lo que preocupa y afecta a los habitantes de Ceutí y lo mejor para ellos. Trabajaremos desde la oposición con humildad, con responsabilidad y para todos los ciudadanos, como llevamos haciendo 7 años".

La ejecución de lo pactado no supera el 35%

En Cs subrayan que ha sido el PP el que ha roto el pacto de Gobierno con ellos por sus "incumplimientos", entre ellos, "incorporar de forma unilateral a Vox en la Junta de Gobierno municipal cuando el acuerdo era de un gobierno PP-Cs".

Asimismo, establecen que la ejecución de lo pactado en 2019 no supera el 35% y, entre los incumplimientos, destacan que no se ha desarrollado el Plan de Transparencia previsto, "al contrario, se ha bloqueado el acceso de la concejala de Ciudadanos a diversos expedientes del Consistorio". Además, no se ha creado la oficina de captación de empresas y fondos europeos, no se ha desarrollado el Plan de Actuación Urbanizadora destinado a suelo industrial, no se ha desarrollado el programa mixto de formación y empleo adaptado a las necesidades del tejido industrial de Ceutí, no se ha promocionado el Banco de Tierras, no se ha elaborado el Plan de Barrios, no se ha desarrollado el Plan Especial Casco Antiguo de Ceutí, no se han unificado los criterios de pavimentación de las calles del casco antiguo, no se han mejorado las infraestructuras e instalaciones deportivas, no se ha desarrollado el Plan de juventud Activo de Ocio y Tiempo Libre ni tampoco se han auditado los contratos de servicios externos ni se han desarrollado medidas de control efectivos en la prestación de servicios públicos.

Por otra parte, los naranjas aseguran que "son especialmente graves los incumplimientos del PP" en cuanto a reivindicaciones al Gobierno regional de infraestructuras para el pueblo. En concreto, se refieren a que no se han reclamado la promoción del paseo fluvial, las obras necesarias para el Centro de Día, la promoción de la estación de autobuses y mejora de las líneas gravemente afectadas por el servicio de la nueva concesionaria, el refuerzo del área interurbana de transporte con los municipios vecinos, la retirada de la cubierta de fibrocemento (amianto) de los colegios de Ceutí afectados y reactivación del plan de retirada de las viviendas afectadas y el impulso del Plan de vivienda joven en el municipio.

Colegio San Roque En Cs aseguran que el alcalde del PP ocultó que la consejera de Educación, Mabel Campuzano, gastó la partida presupuestaria para la ejecución de las obras para la ampliación del comedor escolar del Colegio de San Roque, "en otra cosa". No obstante, desde la propia Consejería aseguran que "causa principal" por la que no se ejecutaron esos 90.000 euros fue el "retraso en la aprobación de los presupuestos de 2021", que tuvo lugar al comienzo del verano. Aseguran que "se está trabajando en ese proyecto" y niegan que ese dinero se haya gastado en otra cosa.

Los naranjas señalan que "la situación generada por el Cano al romper el pacto con Ciudadanos bloquea la aprobación de presupuestos, una situación insostenible que perjudica gravemente a los habitantes de Ceutí".