Los presupuestos municipales buscan a la tercera su aprobación

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca podría aprobar en junio los únicos presupuestos de la legislatura. Se trata del tercer intento de los socialistas y su socio de gobierno, Ciudadanos, para aprobar las cuentas municipales, que se encuentran prorrogadas desde 2019. Los socialistas y Ciudadanos gobiernan, por tanto, con el presupuesto del Partido Popular. Un presupuesto «que no está ajustado a la realidad de la situación actual», como repetía ayer en declaraciones a La Opinión el alcalde, Diego José Mateos.

Las circunstancias de 2019 eran muy diferentes a las vividas en los últimos años, marcadas por la situación de pandemia en que el Consistorio «se ha visto obligado a asumir unos gastos que no le correspondían», alertaba el concejal de Hacienda, Isidro Abellán Chicano. El edil, junto al alcalde, habrían iniciado hace algunas semanas una ronda de conversaciones que se extenderá en los próximos días a los dirigentes y responsables de Economía de todos los grupos municipales.

Los primeros ‘coqueteos’ han tenido como protagonista al portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, que habría planteado distintos asuntos que deberían formar parte del presupuesto municipal si los socialistas pretenden que les presten los dos votos que les hacen falta para sacar adelante las cuentas municipales. Los asuntos sobre la mesa serían no solo de carácter social y urbanístico, sino también de puesta en valor de las pedanías.

Los socialistas, apoyados por Cs, mantendrán contactos con IU, PP y Vox

Este mismo miércoles estaba prevista una nueva reunión que se habría suspendido por un reajuste de agendas, aunque en los próximos días se retomarán las conversaciones. La intención, reconocía a esta Redacción el edil de Hacienda, es «mantener encuentros con todos los grupos municipales. Queremos sus aportaciones. Sus propuestas son fundamentales para lograr un presupuesto con el mayor consenso posible», reconocía. Con Vox y Partido Popular aún no se habría celebrado ninguna conversación, aunque la mano se tenderá a todas las formaciones con representación en el Consistorio. En marzo pasado estaba previsto que se llevase a cabo el Pleno para aprobar el presupuesto municipal, pero finalmente fue suspendido.

La oposición ha ‘tumbado’ hasta en dos ocasiones los presupuestos municipales. La primera vez fue en diciembre de 2019, cuando no fue aceptado el presupuesto previsto para 2020. Y en junio de 2021, el de ese mismo año. «En esa ocasión porque nos echaron abajo las cuentas de la empresa municipal de limpieza Limusa. No se puede aprobar el presupuesto si no se cuenta con todos los de los organismos autónomos», reconocía entonces Isidro Abellán.

Ahora, volverán a intentar lograr unas «cuentas reales» que puedan incluir todas las «necesidades de los lorquinos» que son muy distintas a las del presupuesto municipal de 2019. De no aprobarse deberán continuar realizando modificaciones puntuales, aunque como reconocía «es algo habitual».