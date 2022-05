La escasez de sangre hace peligrar las operaciones en los hospitales

Vacías. Así se encuentran las neveras del Centro Regional de Hemodonación por primera vez en muchos años. La situación es «realmente grave», avisaban ayer sus responsables, quienes hacen un llamamiento urgente para que la población acuda a donar sangre al caer casi todos los grupos sanguíneos a nivel rojo.

No hay sangre en el centro nodriza de la Sanidad murciana y esto ha llevado a que desde Hemodonación se haya reducido el envío a los hospitales, que aún no han tenido que modificar su planificación en quirófanos ni suspender operaciones, pero no se descarta que pueda suceder en próximos días si la situación no cambia, según confirman a esta redacción responsables de los hospitales Virgen de la Arrixaca y Reina Sofía, de Murcia, y Santa Lucía, de Cartagena.

El estado de las reservas de sangre de la Región de Murcia vive su peor momento. El Centro de Hemodonación ha hecho varios llamamientos urgentes en los últimos meses, pero ninguno de la gravedad actual.

La situación «es muy grave», reconoce la responsable de promoción de Hemodonación, Toñi Gómez, quien explica a La Opinión que «no recordamos una situación tan dura desde hace muchísimos años».

Gómez indica que «aunque hemos tenido momentos complicados, la población siempre ha respondido a los llamamientos, pero llevamos varios meses que no sabemos qué ocurre, pedimos que se acuda a donar, pero apenas vienen ciudadanos».

En la última jornada enviaron mensajes a más de 1.700 donantes habituales y menos de 50 respondieron a la llamada de aviso en el Centro Regional de la ciudad de Murcia.

Dónde donar sangre en puntos fijos o móviles La donación de sangre se puede llevar a cabo en los puntos fijos o en las unidades móviles que recorren los municipios de la Región. PUNTOS FIJOS - El Centro Regional de Hemodonación, junto al Reina Sofía, de lunes a viernes de 8.30 a 20.30. - Hospital del Rosell de Cartagena, lunes, martes, jueves y viernes de 8.30 a 14.00 horas, miércoles de 15.00 a 21.00 y el segundo sábado de cada mes. - Hospital Virgen del Castillo de Yecla, último jueves del mes. - Ambulatorio Santa Rosa de Lima de Lorca, primer y tercer jueves de cada mes.

UNIDADES MÓVILES HOY,19 DE MAYO - Centro de salud Mar Menor (El Algar, Cartagena), de 17.30 a 21.30 horas. - Centro de salud de Totana, de 17.30 a 21.30 horas. - Centro de salud Santa Rosa de Lima de Lorca, de 17.30 a 21.30 horas.



Hemodonación explica que la demanda de los hospitales es alta porque se ha recuperado la actividad quirúrgica normal tras la pandemia y a esto se suma la demanda de hemoderivados que hacen falta para los trasplantes de órganos y tratamientos, como son los de los pacientes oncológicos. «Tenemos una demanda muy alta que no somos capaces de cubrir», explican.

La escasez de sangre de todos los grupos sanguíneos ha llevado a Hemodonación a recortar el envío de unidades que hacen a los hospitales regionales, al tiempo que se les han pedido que se haga un uso aún más responsable de las reservas que les llegan, ya que la situación puede poner en riesgo la programación quirúrgica y obligar a retrasar intervenciones.

"Tenemos una demanda muy alta que no somos capaces de cubrir", afirma la responsable de promoción regional

Pese al esfuerzo que hacen a diario los equipos de Hemodonación, programando colectas en puntos fijos y unidades móviles, la donación de sangre se ha reducido un 3 por ciento respecto al año anterior y «pese a los llamamientos urgentes, no termina de despegar». Por lo que «apelamos a la responsabilidad social y pedimos que se acuda a donar, ya que la sangre no se puede fabricar y la única forma que tenemos de obtenerla es gracias a las donaciones», insiste Gómez.

La doctora María José Candela García, hematóloga responsable de distribución en el Centro Regional de Hemodonación, indica que las reservas de sangre están muy bajas de forma casi crónica y «estamos asistiendo a una situación que no veíamos desde hace muchos años».

La doctora Candela ya está avisando a los bancos de sangre de los hospitales para que se racionalice el uso de sangre y sólo se utilice la imprescindible para que haya para todos los pacientes.