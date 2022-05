El SMS se queda solo en su plan para plazas de difícil cobertura

El plan del Servicio Murciano de Salud (SMS) para cubrir las plazas sanitarias de difícil cobertura en la Región no ha tenido la aceptación que la Administración esperaba y sólo uno de los seis sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad han dado un ‘sí’ a la propuesta.

El SMS llevaba ayer a Mesa su propuesta para hacer ‘atractivas’ las 260 plazas que han contabilizado como de difícil cobertura al no encontrar especialistas que las ocupen, plazas que se limitan a cinco áreas de salud (Cartagena, Lorca, Noroeste, Altiplano y Vega Alta del Segura). Sin embargo, el planteamiento no ha convencido a las organizaciones sindicales, ya que no se plantea ningún incentivo económico y consideran que la distribución que se realiza va a generar más problemas que ventajas.

Sólo el sindicato Csif votó a favor de la propuesta del SMS para las plazas de difícil cobertura en una Mesa Sectorial que se planteó maratoniana, al ser la primera ordinaria que se convoca desde el mes de diciembre, y en la que se incluyeron 41 puntos, de los que sólo se pudieron debatir 27.

La propuesta salió adelante sin acuerdo, con el voto favorable de Csif, en contra de Ugt, Cesm y Satse, y la abstención de CCOO y SPS.

El responsable de Sanidad de Csif, Antonio Picó, reconoce que el planteamiento no es el ideal, «pero hemos votado a favor porque es la única forma de ofrecer contratos más atractivos y evitar que los profesionales se marchen a otras comunidades autónomas».

Una comisión mixta buscará fórmulas contra las agresiones a sanitarios y aumentarán las plazas MIR

Desde CCOO el secretario general de la Federación de Sanidad, Miguel Ángel López, considera que este tema se debería haber tratado previamente en un grupo de trabajo para estudiar detenidamente las características de estos puestos de difícil cobertura y las necesidades de las diferentes áreas. Al tiempo que indica que no se ha tenido en cuenta el déficit de pediatras que hay en Atención Primaria ni las unidades funcionales que suplen las necesidades de las áreas.

El Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) califica de «interesante» la medida planteada por la Administración, pero no están de acuerdo con las formas, ya que «no se han tenido en cuenta situaciones como las de los especialistas que cubren dos áreas de salud y van de un hospital a otro, lo que puede generar un agravio comparativo entre especialistas o entre categorías», explica el secretario general del SMS, Antonio Martínez.

María José Campillo, del sindicato médico Cesm, también coincide en que «el planteamiento del SMS va a generar más problemas» y critica que no se haya negociado con los sindicatos.

La Mesa Sectorial de Sanidad, que estuvo presidida ayer por el gerente del SMS, Francisco Ponce, también abordó las directrices generales del modelo definitivo de la carrera profesional y la propuesta de planificación de trabajo en el SMS para el cumplimiento de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la estabilización de empleo público.

Administración y sindicatos acordaron crear una comisión mixta para emprender medidas que protejan a los sanitarios de las agresiones; que el personal de promoción interna pueda acceder a puestos de responsabilidad (jefaturas de sección, de equipo o de grupo); y un aumento de las plazas MIR para cubrir las necesidades de especialistas en la Región, con 15 más para el próximo ejercicio, cifra que la mayoría de los sindicatos sigue considerando insuficiente.