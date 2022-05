Ortuño arremete contra el Gobierno central por el nuevo episodio de mortandad de peces en el Mar Menor: "Ni hace ni deja hacer"

El consejero de Turismo, Marcos Ortuño, arremete contra el gobierno central por el episodio de mortandad de peces resgitrado hoy en el Mar Menor.

"El Gobiernos central brilla por su ausencia. No está ni se le espera. Que la ministra (en referencia a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera) no venga solo a dar os el pésame", ha dicho el consejero momentos antes de comenzar las XII Jornadas de Consumo organizadas por Thader Consumo, la Comunidad, el Ayuntamiento, Mercadona y el periódico La Opinión.

Según Ortuño, "nos hemos ofrecido a todo. El Ministerio ni hace ni deja hacer. No asistió ningún representante a la reunión de Coec el lunes. Llevamos advirtiendo semanas de ello, pero la rambla del Albujon sigue contaminando".

El Gobierno regional - ha añadido el titular de Turismo- está estudiando medidas para paliar las consecuencias, y ha detallado que se está retirando biomasa, se están construyendo colectores, etc. "La Comunidad está tomando la iniciativa", ha resaltado. También se ha preguntado por qué no ha clausurado ya el Ministerio las 8.000 hectáreas de regadío ilegal y por qué no evita los vertidos a la rambla del Albujón.