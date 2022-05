Los regantes inician en Alicante sus protestas contra el plan del Tajo

Los regantes del Levante inician este martes en Alicante sus protestas contra el Plan Hidrológico del Tajo, cuyas consecuencias sobre el Trasvase Tajo-Segura supondrán el recorte de 105 hm3, la pérdida de 12.000 hectáreas de regadío en la cuenca del Segura y hasta 6.000 empleos directos. La subida de los caudales ecológicos en el Alto Tajo y sus efectos sobre el sector primario son una piedra más para el campo. La concentración, que se llevará a cabo en la Plaza de la Montañeta de Alicante, prevé reunir a 5.000 agricultores más camiones y tractores también por la venta a pérdidas a la que «están condenados nuestros productores por cada día que no se pone en marcha la Ley de Cadena Alimentaria», señalan los organizadores.

La cita llega, además, en un momento crítico para el sector hortofrutícola de la provincia, que repartirá alrededor de cinco toneladas de naranjas ecológicas en la plaza de la Montañeta. Naranjas que se han quedado en los árboles porque el mercado europeo está cerrado a los cítricos del Levante tras inundarse de producto de Egipto y Turquía por el cierre del mercado ruso.

Desde la Región de Murcia, distintas patronales como Proexport han movilizado a numerosos productores para que asistan, mientras que cada comunidad de regantes ha organizado sus viajes para lograr la máxima representación del campo murciano. Asaja (organización convocante) y el Sindicato Central de Regantes tienen previsto que la concentración de hoy en Alicante se convierta en una auténtica bomba de presión contra el Gobierno. Ambas entidades lanzan un mensaje claro: el Tajo-Segura debe seguir como está, enviando 350 hm de agua todos los años, cerca de la mitad de lo que figura negro sobre blanco en la Ley del Trasvase, en vigor desde 1971.

Alicante será el comienzo de la última fase de la batalla por la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Tras el fiasco de la política, y a pocas semanas de cerrarse la administrativa, con la aprobación del plan hidrológico con el aumento del caudal ecológico del río en Toledo y Aranjuez, el Levante quiere impedir tener que sustituir más de 100 hm del agua del Tajo, barata y de mejor calidad, por la desalada en Torrevieja a un precio inasumible por el coste de la energía.

El PSOE murciano se queda en casa y el PP le acusa de ser "cómplice"

El Partido Popular y el Partido Socialista de la Región de Murcia continuaron ayer con una guerra política a cuenta del Trasvase. El PP dio este lunes un «ultimatum» al PSRM para que participe este martes en la manifestación convocada en Alicante por los regantes del Trasvase Tajo-Segura en contra del nuevo plan hidrológico del Tajo, ya que, de no asisitir, será «cómplice y culpable» de «poner en jaque» a la Región de Murcia.

Los socialistas señalan a los populares por defender solo la agricultura regada por el Tajo-Segura

Tras la reunión del Comité de Dirección de los populares, la portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, lamentó la decisión de los socialistas murcianos de no acudir a esta protesta en la capital alicantina, a la que asistirá el presidente regional del partido y de la comunidad, Fernando López Miras. Los socialistas se defienden señalando que habrá representación de su partido porque asistirán los compañeros valencianos, incluida la consejera de Agricultura, Mireia Mollà. El diputado socialista Fernando Moreno ha respondido que el PP es el único interesado en que se cierre el Trasvase por pura estrategia política, sin interesarle lo más mínimo la agricultura de la Región. «La muestra más clara es que el PP no habla ni le preocupa otra agricultura que no sea la del trasvase».