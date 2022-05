Los especialistas reclaman un sistema de información epidemiológica rápido, “como el de Hacienda”

Los servicios de salud de las comunidades autónomas tienen “sistemas de información obsoletos, de ahí que al Ministerio de Sanidad le llegará la información sobre contagios con un retraso de dos semanas”, lo que no permitió conocer la realidad y gravedad de la pandemia de coronavirus hasta que esta ya estaba extendida.

Así lo ha indicado este martes la doctora Carmen Navarro, presidenta de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, que ha presentado junto a Eduardo González, jefe de los servicios municipales de Salud del Ayuntamiento de Murcia, el II Congreso de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, que reunirá desde mañana en el edificio Moneo de la capital a numerosos especialistas entorno a un programa científico que no deja fuera ninguno de los temas que más preocupan y ocupan en este momento a los especialistas.

Navarro considera que con estos sistemas de información obsoletos “no se pueden tomar decisiones”, por lo que ha afirmado que “queremos sistemas de información rápidos, como el de Hacienda”.

Sobre la situación de la profesión indica que la pandemia ha puesto de relieve que la salud pública es esencial para la prevención y promoción de la salud, “pero también ha revelado las dificultades que hay y la escasez de medios y profesionales”.

La presidenta de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública denuncia la falta de especialistas que existe, ya que el 25 por ciento de los que hay se jubilará en los próximos años y “con los MiR que se están formando no es suficiente”, ya que en la Región de Murcia solo hay cuatro por año. “Un médico no se improvisa, son muchos años de formación, y para que no haya problemas debe haber planificación”, insiste.

Cuarta vacuna para otoño

Sobre el proceso de desescalada de la pandemia y el nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad en el que solo se hace seguimiento de casos de mayores de 60 años y vulnerables, Carmen Navarro cree que “con este sistema es difícil seguir bien la serie, ya que muchos de los que se hacen el test en casa y dan positivo no lo comunican”.

Preguntada por la idoneidad o no de una nueva dosis de recuerdo de la vacuna, la especialista se ha mostrado prudente y dice que “sin ser yo una experta en inmunología, creo que lo más probable es que en otoño haya que poner una cuarta dosis”. En este caso, considera que en estos momentos lo tendría sentido y que es mejor esperar un poco por si hay nuevas variantes.