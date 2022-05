Las temperaturas experimentarán este lunes un ascenso durante el día en España, salvo en el noreste peninsular, Baleares y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios, mientras que por la noche, subirán en el extremo sureste peninsular, y descenderán en buena parte del resto peninsular, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 16 de mayo, habrá 14 provincias que alcancen o superen los 30º C de máxima. Albacete, Badajoz, Bilbao, Girona, Huesca, Jaén, Logroño y Teruel llegarán a los 30º C, mientras que Sevilla tendrá máximas de 31º C, Córdoba y Granada de 32º C y Lleida y Zaragoza de 33º C. Murcia será este lunes la provincia con más calor de España, al llegar a los 35º C.

"Se prevé una semana tranquila, con cielos poco nubosos y algunas brumas en el litoral", apuntan desde AEMET. Las temperaturas máximas rondarán guarismos cinco puntos más altos de los habituales en estas fechas. De cara al fin de semana, las máximas llegarán, incluso, a los 40 grados. Esto se podría deber al acercamiento de una borrasca en Canarias, que "podría acarrear alguna precipitación", según explican los meteorólogos, que matizan que aún es pronto para precisar más al respecto.