Políticas murcianas ante el jaque al aborto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría estar a punto de suprimir el derecho al aborto. La decisión, según un borrador filtrado en ‘Politico’, plantea un giro en los derechos reproductivos en EE UU. Si nada cambia, el texto anula la protección constitucional y dejaría la regulación en manos de los estados.

En Europa, hasta hace poco, era impensable que un derecho tan arraigado se pudiera poner en tela de juicio; sin embargo, el auge de la derecha y de la extrema derecha en todo el mundo hace cada vez más posible que los derechos que se creían conquistados sufran un retroceso. Mientras tanto, en España, esta semana también se filtraba otro borrador del Ministerio de Igualdad sobre la nueva Ley del Aborto que permitirá a las menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres.

¿Podría exigir Vox al PP la derogación de la nueva norma si entra en el Gobierno en 2023?

Con elecciones el año que viene, de llegar a aprobarse en el Consejo de Ministros, daría poco tiempo a que la ley se pudiera desarrollar. Además, el actual Gobierno central no pasa por sus mejores momentos y a nadie se le escapa que las encuestas empiezan a vislumbrar un posible Ejecutivo del PP y Vox en poco más de un año. ¿Sería posible que los de Abascal derogaran la nueva ley o la anterior, como no hizo Mariano Rajoy?

La diputada murciana de Vox en el Congreso Lourdes Méndez recuerda que «uno de los puntos prioritarios» de su grupo parlamentario es que «protegemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural». Y cabe recordar que ella abandonó el PP después de que Rajoy no derogara la Ley del Aborto que sacó adelante José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde el PSOE no quieren «ni oír hablar» de un cambio de Gobierno en 2023. La diputada en la Asamblea Regional Lara Hernández, por su parte, espera que los ciudadanos valoren que los socialistas están legislando «en pro de los derechos de igualdad». Y lo dice quien lleva años denunciando que en la Región ni siquiera se cumple la Ley aprobada en 2010.

La nueva ley permitirá a las menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin el permiso de los padres

Lourdes Méndez, diputada del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados: "Cuando la legislación no es humana, la razón se impone"

La defensa a ultranza de los postulados provida y la no derogación de la actual Ley del Aborto por parte del Gobierno de Mariano Rajoy empujaron a Lourdes Méndez a los brazos de Vox y hoy ocupa un escaño por el partido de Santiago Abascal.

La murciana está convencida de que, si el Tribunal Supremo de Estados Unidos anula la protección constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo, la decisión «se dará a nivel general en todos los estados en los que se considera el aborto como un derecho de la mujer». Méndez opina que esta reacción «es lógica porque cuando una legislación no es razonable o no es humana, la razón y la verdad se imponen».

Por otro lado, la diputada critica que el borrador sobre la nueva Ley del Aborto que prepara el Gobierno «no es un avance en derecho, sino una monstruosidad», ya que «no se informa a la mujer, no se la apoya y no se le ofrecen alternativas».

"El Constitucional debería ahora pronunciarse ante el recurso del PP contra la ley de 2010

Para ella, es necesario legislar «cambiando la mirada» y acusa a Irene Montero, ministra de Igualdad, de querer aprobar esta ley para darse «protagonismo», ya que va «en contra del derecho del menor, de la patria potestad de los padres y del propio ordenamiento jurídico español», al entender que, si una menor de 18 años no puede votar, tampoco puede «hacer desaparecer la vida de otro ser humano».

Méndez afirma que «quizás el Constitucional debiera ahora pronunciarse ante el recurso del PP contra la ley de 2010, que lleva esperando once años». Asimismo, señala que «en España no hay ninguna sentencia que diga que el aborto es un derecho, se ha convertido en esto por la vía de los hechos».

Lara Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional: "La extrema derecha avanza, pero nosotras estamos enfrente"

Si el Tribunal Supremo de EE UU termina suprimiendo el derecho al aborto, «sería como volver a antes de 1973», opina Lara Hernández, cara visible del PSOE en al Región de Murcia para defender los derechos reproductivos de las mujeres. Además, es consciente de que, aunque el tema vuelva a estar en la opinión pública por una decisión de la justicia americana, «ese discurso arcaico también está en las calles de la Región de Murcia», recordando que es «ultraderecha ya está en el Gobierno regional» con la consejera de Educación, Mabel Campuzano.

Esto se traduce, explica la parlamentaria murciana, en que «en Murcia se vulneran los derechos de las mujeres que quieren abortar, incluso las que lo hacen por causas médicas, ya que se las deriva a clínicas privadas con las que la Comunidad no tiene conciertos, primando así la ideología del Gobierno regional».

"No debe ocupar un cargo quien piensa como la ultraderecha, y menos llamarse feminista

No obstante, Hernández asegura que, «frente a ello, somos más la masa progresista y el PSOE no se va a achantar. La extrema derecha avanza, pero nosotras estamos enfrente». La dirigente socialista aprovecha estas declaraciones a La Opinión para recordar que la consejera de Mujer, Isabel Franco, «aún no ha recibido a la Asociación de Mujeres Expulsadas por la Sanidad Pública», añadiendo que «no merece ocupar un cargo quien piensa como la extrema derecha y mucho menos llamarse así misma feminista».

Sobre el borrador filtrado de la nueva Ley del Aborto, Hernández prefiere no aventurarse a opinar puesto que no es definitivo, aunque se muestra segura de que «un Gobierno del PSOE siempre mejorará el derecho al aborto».