Arroyo garantiza la vigencia del pacto de Gobierno con Castejón

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha garantizado la vigencia de su pacto de Gobierno con la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, hasta que concluya la legislatura, y se ha desligado del proyecto político que su socia de gobierno presentó ayer públicamente.

«Los planes que desarrolle la señora Castejón no tienen nada que ver con mis planes», aseguró Arroyo, que afirmó que ella se presentará a las elecciones con las siglas del PP, «si mi partido vuelve a confiar en mi candidatura y me respalda, y lógicamente me presentaré para tener la mayoría, y si no la tengo, será importante que se busquen aliados, llegar a pactos... siempre pensando en lo más beneficioso para el interés general y los cartageneros», dejó caer.

En cualquier caso, la regidora quiso dejar claro que el proyecto político de Ana Belén Castejón no afectará en ningún caso al programa de Gobierno que comparten.