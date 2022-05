Plantillas insuficientes y la marcha de los MIR ponen al límite a los centros de salud

Los profesionales de los centros de salud están al borde del colapso. La situación de Atención Primaria en la Región de Murcia es crítica y «va a estallar en cualquier momento». Así lo han advertido este viernes los responsables del Colegio Oficial de Médicos de la Región durante la presentación de los datos de la ‘Encuesta de Situación de la Profesión Médica’.

El estudio realizado durante los primeros meses de 2022, durante la sexta ola de la pandemia de covid, muestra que en torno al 90 por ciento de los profesionales de Atención Primaria cree que la plantilla de su centro de salud es insuficiente. Del total, el 67 por ciento considera que la plantilla no es suficiente en ningún momento del año, el 21 por ciento cree que la plantilla es deficitaria en vacaciones o cuando hay bajas por enfermedad de un compañero que no se cubre y sólo el 2 por ciento cree que las plantillas de centros de salud y consultorios son las adecuadas.

Francisco Miralles avisa de que otras comunidades ya están ofreciendo contratos a residentes

El presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles, denuncia la situación que se presenta de cara al verano tras dos años de agotamiento.

«En otras comunidades ya están ofreciendo contratos de hasta dos años a los MIR que terminan su formación a final de este mes de mayo, cuando en Murcia el Servicio Murciano de Salud (SMS) aún no ha decidido qué va a hacer con estos profesionales que acaban el próximo día 25».

Miralles afirma que «ofrecer contratos de sustitución de cuatro meses en verano, cuando sabemos lo que pasa cada año, es para que cesen a alguien» y hace hincapié en que somos de las comunidades autónomas con más tarjetas por médico, no hay sustitutos y hay centros de salud con hasta cuatro facultativos de baja cuyos puestos no se pueden cubrir porque no hay médicos.

«Agendas con 70-80 pacientes diarios son imposibles de atender y encima quieren incorporar nuevas competencias como hacer ecografías», apunta.

La ‘Encuesta de Situación de la Profesión Médica’ elaborada por el Colegio de Médicos y presentada este viernes por Miralles junto al vicepresidente del órgano colegial, Ángel Victoria, y la tesorera, la doctora Virginia Izura, alerta de que el 52 por ciento de los médicos considera que está sometido a una sobrecarga asistencial a diario y un 28 por ciento dice sufrir esta sobrecarga al menos la mitad de los días en los que trabaja.

«Que el 80 por ciento se vea en esta situación son datos bastante preocupantes sobre cómo está la plantilla de médicos de la Región en estos momentos», explica Francisco Miralles.

Empeora la salud mental

Tras los dos años de pandemia de Covid, el 62 por ciento de los médicos murcianos considera que su estado de salud general ha empeorado y hasta el 71 por ciento siente un deterioro de su salud mental. De ellos, un 48 por ciento dice sentirse agotado, un 29 por ciento tener ansiedad, un 13 por ciento estar deprimido y un 10 por ciento sufre problemas de sueño tras la etapa covid.

Insatisfechos

Un 53 por ciento de los médicos encuestados responde que está poco o nada satisfecho con el ejercicio de la profesión médica en la actualidad; frente a un 47 por ciento que refiere estar satisfecho o muy satisfecho.

En cuanto a la pregunta de si los médicos se arrepienten, dadas las circunstancias, de haber escogido la Medicina como profesión, el 78 por ciento responde que no, pero un 22 por ciento de colegiados encuestados que afirma que sí se arrepiente de haber estudiado Medicina. Francisco Miralles afirma que esta cifra, aunque no es muy alta, es demoledora, ya que se trata de una profesión en la que siempre ha habido una gran vocación.

Además, destaca que el 68 por ciento ha confirmado que accedería a una jubilación anticipada, cuando hasta ahora lo habitual es que pidieran prórrogas para ampliar su etapa laboral.