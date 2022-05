La geometría de la vía y la catenaria

Las pruebas que arrancaron la madrugada de este viernes se realizarán durante un periodo que durará meses y requerirán la utilización de varios trenes diferentes. El último de todos será un AVE que se emplea para medir parámetros como la amortiguación del movimiento durante la marcha y la estabilidad que permite a los viajeros tomarse un café a bordo sin que se les derrame.

Aunque el Ministerio no da plazos, el director general de Adif Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, anunció durante la visita que realizó a la estación del Carmen el pasado 4 de mayo que la previsión es inaugurar el AVE a Madrid antes de final de año.

Cuando acabe la verificación de las condiciones del trazado hasta la estación del Carmen se podrá conectar la capital de la Región con el Corredor de Levante a Madrid, pero también facilitará la comunicación con Barcelona y con Valencia, acortando la duración de los trayectos en el Corredor Mediterráneo.

En 2026 está previsto que la línea de Alta Velocidad llegue a Almería. Adif trabaja ahora en la construcción de la nueva estación del Carmen y en la prolongación del soterramiento hacia Barriomar y Nonduermas, en dirección a Alcantarilla y Lorca.

El tren laboratorio que ha estrenado los primeros 15,5 kilómetros de vía electrificada de la Región llegó a la estación del Carmen a la 1.27 horas de este viernes. A la 1.47 horas emprendió el viaje de vuelta a Beniel dejando una nube de polvo en el andén subterráneo.

Su entrada en la estación estaba prevista poco después de medianoche, pero tuvo que esperar a que pasara el último Talgo de Barcelona y un mercancías, que retrasaron su salida de Beniel, según explicaron fuentes de Adif. Los trenes de pruebas circulan solo por la noche aprovechando las horas de la madrugada en las que no hay tráfico ferroviario.

El convoy lo componen dos locomotoras y dos vagones, en los que viajan los equipos de verificación y los técnicos encargados de realizar las primeras mediciones en la dinámica de las vías y de la catenaria.

Está dotado de modernos sistemas informáticos que permiten radiografiar el trazado y la disposición de la catenaria para comprobar que su colocación es la correcta para garantizar la alimentación eléctrica, dado que cualquier fallo durante el viaje podría provocar el levantamiento del tendido eléctrico en centenares de metros.

«Es la primera de muchas pruebas», dijo el responsable de Adif, Pedro González Paniagua. «Posteriormente hay que medir la geometría de la catenaria para comprobar que el contacto con el tren es el adecuado», indicó el técnico de la compañía. «La conjugación de la geometría perfecta es la que permitirá en el futuro ir incrementando la velocidad hasta los 200 kilómetros por hora».

Añadió que al final de la fase de pruebas se podrán alcanzar los 300 kilómetros por hora.

La tecnología que utiliza también permite comprobar «el sistema de señalización, la integración tren-vía y la calidad de servicio del sistema de telecomunicaciones ferroviarias GSM-R».

López Miras dice que las pruebas «llegan tarde y mal»

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dice que no puede estar «satisfecho» por el inicio de las pruebas de seguridad para la llegada de la Alta Velocidad a Murcia porque se han llevado a cabo «tarde y mal». Sostiene que estas pruebas «tenían que haber llegado en 2018. Quien piense que la Región no se merecía la Alta Velocidad hace cuatro años puede estar satisfecho y contento con esas pruebas; yo no lo estoy», afirmó.