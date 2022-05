"En Ciudadanos no vamos a mirar más por el espejo retrovisor"

La última vez que José Ramón Bauzá estuvo en la Región de Murcia fue en 2019, después de que el Mar Menor colapsara tras la DANA de aquel mes de septiembre. «Ciudadanos está liderando en Europa la respuesta a la crisis medioambiental», dijo entonces. Hoy clausura la convención regional del partido naranja e insiste en que su compromiso con la laguna «es absoluto».

Desde su última visita han cambiado muchas cosas en la Región de Murcia.

La pandemia ha supuesto un ‘break’ mental para todos nosotros. Pero no he dejado de estar en contacto directo con mis compañeros.

Aquí no solo hubo pandemia, también moción de censura.

Hace tres años muchos ciudadanos apostaron por nosotros como un partido que podía ofrecer más oportunidades y explotar todas las posibilidades de la Región. En esos dos primeros años de gobierno demostramos que estábamos a la altura y nuestra gestión fue impecable. Pero es cierto que también han pasado otras cosas que no es necesario recordar porque ya las sabemos.

Cosas que han provocado que la ejecutiva regional haya cambiado por completo.

Efectivamente, en la Región de Murcia tenemos ahora a una persona como María José Ros, que conoce a la perfección las necesidades de la Región de Murcia y que está liderando el partido con mucha fuerza y energía que nos permite apostar por el futuro.

¿Hay que entender esta convención como un espaldarazo a María José Ros?

Sin ninguna duda. También queremos reafirmar el proyecto de Cs, que es absolutamente necesario para la Región de Murcia y para España.

¿Ese proyecto es diferente al de 2019?

Todos los partidos pasan por diferentes etapas. Lo importante es que nuestra ilusión, compromiso y criterio es exactamente el mismo. Por eso vamos a escenificarlo este fin de semana junto a nuestros afiliados.

¿Se puede ser buen gestor, como defiende que es Cs, con un socio (PP) que no le deja trabajar, como denunciaban los consejeros de Cs en el Gobierno?

Tenemos que ocuparnos de demostrar lo que somos a los ciudadanos de Murcia. Ya identificarán ellos mismos a los demás. No estamos para mirar por el espejo retrovisor, sino para mirar hacia delante con más claridad que nunca.

¿Y quiénes son? ¿Por qué apostar por ese centro liberal?

Porque la esencia del liberalismo lleva implícita la libertad, que es la base de cualquier proyecto vital. No estoy hablando de una ideología, sino de un estilo de vida que lo aplicamos cada día en nuestra vida.

Ya estuvo en la Región cuando ocurrió la primera anoxia en el Mar Menor. ¿Se está avanzando en la recuperación?

Mi compromiso es absoluto desde el primer día. Yo me ofrecí, incluso, para ser el eurodiputado que Murcia no tenía al principio del mandato. En Cs estamos ejerciendo nuestra labor no solo desde Bruselas, sino también trabajando con nuestros compañeros en la Región de Murcia.

Pues aquí sigue la lucha de competencias entre las administraciones. Al final les va a tocar hacer algo desde la UE.

El problema es que los ciudadanos no entienden de competencias, pero sí entienden que la incompetencia de los políticos hace que estemos así. En lo que tenemos que pensar es en solucionar los problemas;ese es mi compromiso. Dejemos de buscar a los culpables, que ya ha pasado demasiado tiempo.

En el Parlamento Europeo se están debatiendo temas de primer orden. ¿Está de acuerdo en que conseguir que España y Portugal sean reconocidas como ‘isla energética’ es un éxito de Pedro Sánchez?

Gracias a Sánchez hemos perdido la oportunidad histórica de ser la puerta de entrada del gas a Europa. Yo mismo llevé la semana pasada una resolución instando a que la Comisión Europea ejecute el gasoducto Midcat porque el Gobierno de España se ha negado a hacerlo.

Francia tampoco estaba por la labor.

Lógicamente. Eso va en contra de los intereses energéticos de Francia, pero a nosotros eso no nos tiene que preocupar. España es el máximo interesado en este proyecto, que es de interés europeo, y fue el que se negó.

Fue presidente de Baleares. ¿Cómo ve ahora el rumbo de las islas desde que se fue?

Desgraciadamente, ha vuelto todo aquello que había antes de mi presidencia: el requisito del catalán para trabajar en la administración y que los padres no puedan elegir la lengua con la que quieren que estudien sus hijos. Con estos extremistas nacionalistas, independentistas y populistas volvemos a la imposición y a la inmersión después de trabajar tanto para que imperase la libertad en la vida de los ciudadanos.

El tema de las escuchas es un recurrente también en la UE. ¿Cómo ven desde Bruselas el escándalo de Pegasus?

Lo seguimos con preocupación, pero sin perder de vista que la UE no tiene que tutelar a los estados. Debemos estar en nuestras competencias y no en problemas menores e internos de los distintos países. Otra cosa es que el Estado de Derecho se ponga en juego con polémicas como esta o con el incumplimiento de sentencias, que ocurre con el 25% del castellano en las aulas de los centros educativos de Cataluña.

Usted desarrolló su carrera política con el Partido Popular. ¿Qué le parece el partido con Feijóo al frente?

No me gusta hacer valoraciones sobre otros partidos, pero sí que es cierto que no era aceptable ver cómo un partido con capacidad de Gobierno se destruía así mismo en dos días. Yo milité en el PP durante veintidós años y vi de todo: suspendí de militancia a prácticamente la mitad del partido en Baleares, expulsé a Jaume Matas y tomé decisiones muy complicadas, pero nunca vi lo nada parecido a lo que vivimos durante esas 48 horas por cuestiones personales y egos. Ahora hay un nuevo presidente y veremos cómo evoluciona.

¿Ciudadanos Región de Murcia debería volver a confiar en Fernando López Miras después de todo lo que pasó?

Ciudadanos lo que tiene que hacer es recuperar la confianza de su votante y de su elector. Tenemos que dar a conocer nuestro proyecto, que es exactamente el mismo por el cual hace tres años miles de murcianos depositaron su confianza en él y el mismo que durante dos años posibilitó una mayor potencialidad a la Región, formando parte del Gobierno. El resto de decisiones se tomarán cuando toquen, sin mirar hacia los lados y sin espejos retrovisores.