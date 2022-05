Científicos del Comité de la laguna piden no poner las redes antimedusas

El Ayuntamiento de Los Alcázares no solicitará a la Dirección General del Mar Menor la colocación de las redes anti-medusas este verano, atendiendo a las indicaciones de expertos que advierten del «efecto dique» que provocan en las algas, que taponan la travesera e impiden que circule el agua, facilitando la aparición de fango.

El Consistoria defiende, y así lo confirma la Consejería de Medio Ambiente, que varios de los científicos que conforman el Comité Científico del Mar Menor aconsejaron no instalar estas redes en caso de que no se produjera un boom de medusas, como se prevé que ocurra de cara a este verano. Por el momento, la Consejería no tiene constancia de que otros ayuntamientos ribereños se hayan pronunciado sobre la instalación de estas barreras.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha declarado que «los fondos que la Comunidad Autónoma destina a la instalación de estas redes antimedusas que dañan la laguna, deberían destinarse a otros fines más urgentes y necesarios para la protección del Mar Menor, como es la incorporación de más cuadrillas de retirada de biomasa, ante la aparición en las playas de gran acumulación de ova».