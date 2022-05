La Federación de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos dará a conocer la historia de la ciudad portuaria entre los estudiantes franceses gracias a un nuevo proyecto europeo, titulado ‘Aníbal en Europa’. En concreto, en esta primera edición participarán alumnos de 11 años del colegio Miralmonte de Cartagena y un centro escolar de Montpellier, en Francia. Estos aprenderán sobre la segunda Guerra Púnica y acerca del viaje de Anibal.

La Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas de la Región acordó ayer «un compromiso para colaborar en la celebración de los eventos anuales en los que participa la Federación de Tropas y Legiones, así como en las fiestas de Carthagineses y Romanos». Así lo aseguró ayer el presidente de la Federación, José Antonio Meca. Se tratará de un aporte económico con el que «no contaban hasta ahora» según destacó, con el que «apoyarán no solo a las fiestas de Carthagineses y Romanos, sino también a la Noche de los Museos, la carrera Ars Axdrubalis y demás acontecimientos», añadió Meca. El presidente de la federación valoró de forma «muy positiva» el acuerdo y subrayó que «es muy importante que todos los sectores que puedan sumen para sacar las mejores fiestas posibles a la calle». Meca no quiso revelar cifras exactas, pero sí que subrayó que «cualquier aporte económico que llegue, sea elevado o no, será bien recibido, ya que todo suma».

Por su parte, el director general de Competitividad y Calidad Turísticas, Carlos Peñafiel, declaró que «esta colaboración pone de manifiesto el alto interés del Gobierno regional en apoyar aquellos actos y eventos que se diferencian por el enorme atractivo que tienen, atrayendo a miles de visitantes». En este sentido, añadió que «Cartagena es la capital del turismo de la Región, y Cartagineses y Romanos catalizan el enorme atractivo de la ciudad y lo encaminan hacia la capital del turismo del mediterráneo».