Murcia, a favor de que los niños reciban la vacuna del papiloma humano

Quince años después de que se iniciara la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), causante del cáncer del cuello de útero, el Ministerio de Sanidad se plantea ahora extender su administración también a los varones y no limitarla sólo a niñas, como se viene haciendo en otros países y como solicita desde hace años la Asociación Española de Pediatría (AEP).

En medio de este debate algunas comunidades ya han dado el paso y se han adelantado, como es el caso de Cataluña, que ha anunciado que comenzará a administrarla a niños de 6º de primaria de 11 y 12 años el próximo curso. Para ello ha elegido la vacuna nonavalente, la que más protección confiere al actuar contra nueve genotipos del virus (también las hay de dos y de cuatro).

Desde la Región de Murcia, la Consejería de Salud afirma que apoyará la vacunación contra el VPH en niños porque «se trata de una medida positiva», aunque considera que «es necesario que se aborde de forma conjunta, a fin de que no haya diferencias entre comunidades».

El 80% de las personas que mantienen sexo se infecta, pero la mayoría lo pasa de forma leve o asintomática

Para Salud, esta iniciativa deberá abordarse en el grupo de trabajo sobre la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, enmarcado dentro de la Ponencia de Vacunas.

«No hay diferencias de género en una enfermedad de transmisión sexual: si quieres evitarla, independientemente del cáncer, y tienes una vacuna eficaz para ello, tienes que vacunar a hombres y mujeres, si no, no erradicas esta infección», concluye Valentín Pineda, miembro del Consejo Asesor de Vacunaciones en Cataluña y del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP).

«En el varón está justificada primero por un tema de equidad e igualdad, y segundo por un efecto directo positivo para que también puedan prevenir cánceres asociados al VPH», añade el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Fernando Moraga-Llop, que cita otro beneficio indirecto: proteger a mujeres no vacunadas y a hombres que mantienen sexo con otros hombres que tampoco lo están.

El pediatra Juan Antonio Carmona, presidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Región de Murcia (Apermap), afirma que administrar también la vacuna del VPH a los chicos «es muy positivo» y espera que tras el paso dado por Cataluña el resto de autonomías vayan detrás y se sumen a esta iniciativa.

«En los niños, al igual que en las niñas, se aprovecharía para ponerla en la adolescencia, entre los 11 y los 14 años», señala Carmona, ya que la recomendación es que se reciba antes de tener las primeras relaciones sexuales.

Las últimas coberturas de la vacuna del virus del papiloma humano en chicas en la Región de Murcia, correspondientes al año 2020, muestra que en ese ejercicio se administraron 8.153 dosis, el 95,1 por ciento de la población diana, mientras que la cobertura con la segunda dosis bajó hasta el 91 por ciento.

Para el presidente de Apermap «la Región de Murcia tiene unas coberturas excelentes en el calendario vacunal, así como entre las vacunas recomendadas que están fuera de este».

Alrededor del 80 por ciento de las personas que mantienen relaciones sexuales se infectan de papiloma, aunque la mayoría lo cursa de forma leve o asintomática; sin embargo, en los que persiste, puede acabar desembocando en un tumor. La práctica totalidad de los de cervix, un 99 por ciento, están provocados por el VPH.

De ahí que se empezara vacunando solo a las niñas. Los especialistas recuerdan que cuando se comenzó a vacunar hace 15 años, había una evidencia clara de la relación del VPH con este cáncer; después, se fue comprobando su vínculo con los de vulva y vagina, pero también con otros no exclusivos de la mujer como el de ano, pene y el orofaríngeo (boca, lengua, laringe y faringe), del que se está viendo un incremento en hombres en los últimos años.

Además de la vacunación de chicas, desde 2018 se recomienda la administración también a hombres menores de 26 años que tienen sexo con otros hombres, y aunque esta recomendación no se cumple en todas las autonomías, la Región de Murcia es una de las que sí la aplica.