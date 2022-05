La Consejería de Salud, en colaboración con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) acogió, con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, el coloquio ‘Cómo las vacunas habrían cambiado el cine’.

Fue una charla entre Pedro José Bernal, jefe del servicio de Prevención y Protección de la Salud, y el crítico de cine Antonio Rentero, sobre cómo habrían transcurrido las historias de las películas si hubiera habido una vacuna en ese momento.

«Esto lo he visto en el cine», decía Rentero al comenzar el encuentro, recordando que cuando se visualizaban las películas de virus había un peligro que se veía como posible y no probable, y que ahora es cotidiano tras la pandemia de la covid-19. Cuando la ciencia ficción pasa al drama social. «El cine ha sido demasiado injusto con el papel que tienen las vacunas porque no estaríamos aquí sino fueran por ellas», argumentaba Rentero.

Outbreak, La amenaza Andrómeda, Virus, 12 Monos, Soy Leyenda, Guerra Mundial Z, Hijos de los hombres o Contagio fueron algunas de las películas comentadas por ambos intervinientes. Un salto de película en película para hacer un análisis de la capacidad de infección, el papel de los gobiernos, la vocación de sacrificio o el momento en el que se descubre aquello que llena de esperanza, como es el caso de la vacuna que ha hecho contemplar el mundo de una manera más optimista.

«Esto habría sido una catástrofe si no hubiéramos tenido las vacunas. Las vacunas han salvado muchas vidas y han evitado mucho sufrimiento. Pero aún hay población escéptica», concluía Bernal.

Este coloquio estuvo enmarcado en la Semana Mundial de la Inmunización que se conmemora los últimos siete días de abril y que tienen por objeto concienciar a la población sobre la vacunación. Se estima que gracias a las vacunas se previenen 2,5 millones de fallecimientos cada año.