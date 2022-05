Los dermatólogos diagnostican cada día un melanoma en la Región de Murcia

El melanoma es el cáncer de piel más agresivo y puede aparecer a edades tempranas, a diferencia de otro tipo de tumores que son más frecuentes entre personas mayores.

Con la llegada del buen tiempo y con el verano a la vuelta de la esquina, la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha retomado su campaña anual Euromelanoma 2022 después de dos años sin poder ver a pacientes de forma presencial por la pandemia de coronavirus. Bajo el lema ‘Escanea tu piel’ los especialistas quieren concienciar a la sociedad sobre la importancia de los cuidados y vigilancia para prevenir el cáncer de piel.

Si en la Región de Murcia se diagnostican cerca de 300 melanomas nuevos cada año, a nivel nacional esa misma cifra de 300 son los diagnósticos que se hacen de forma mensual. Esta enfermedad es cada vez más frecuente, con una tasa de incidencia del cáncer de piel que se ha duplicado en nuestro país en las últimas décadas.

El doctor Javier Ruiz, dermatólogo adjunto en el Hospital Reina Sofía de Murcia y coordinador de la campaña Euromelanoma en la Región de Murcia, explica a La Opinión que el melanoma no es el cáncer de piel más frecuente, pero sí el más agresivo y grave.

El más habitual es el carcinoma basocelular, que suele darse en personas que han estado sometidas a una exposición solar muy prolongada, casi crónica, como pueden ser los trabajadores de sectores como la agricultura o la construcción. En estos pacientes el cáncer aparece, principalmente, en las zonas de la nariz y las orejas.

El segundo en prevalencia es el carcinoma espinocelular, que llega a representar entre el 20 y el 25 por ciento de todos los cánceres de piel. Es una proliferación maligna de un tipo de células llamadas queratinocitos y suele aparecer en personas de piel clara con antecedente de exposición solar crónica.

Tras estos estaría el melanoma, que, «si se detecta a tiempo el pronóstico, puede ser bueno, ya que hay más probabilidad de éxito con el tratamiento». El melanoma aparece habitualmente en personas que han sufrido quemaduras con ampollas, así como en agricultores y trabajadores de la construcción, que han acumulado mucha exposición solar y que tienen más riesgo de un diagnóstico de este tipo.

El doctor Eduardo Nagore, miembro del equipo Euromelanoma España, insiste en que «desgraciadamente no hay conciencia de lo sencillo que es morirse por un cáncer de piel. A los pacientes les resulta inverosímil que un lunar sea capaz de matar».

SEÑALES DEL CÁNCER DE PIEL

A - ASIMETRÍA. Los melanomas iniciales son asimétricos. Si se divide el lunar o la mancha por la mitad y una parte es distinta a la otra existe un factor de riesgo.

B - BORDE. La mayoría de los melanomas iniciales tienen bordes irregulares.

C - COLORACIÓN. Los melanomas iniciales tienen un color que no es homogéneo. Si no son marrones claros u oscuros en su totalidad o si hay zonas que han perdido la pigmentación, hay que consultar.

D - DIÁMETRO. Los melanomas tienen por lo general un diámetro superior a 6 milímetros. Si la mancha tiene más de ese tamaño debería ser revisada por el médico.

E - EVOLUCIÓN. Se sospecha de la existencia de un melanoma si aparecen uno o más de estos signos de alerta o cualquier otro cutáneo anormal (sangrado, inflamación, enrojecimiento, endurecimiento, picor...).