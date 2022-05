Luengo critica el abandono del Mar Menor y Morán dice que Murcia no hace nada

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que ayer se reunió con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se lamentó tras la entrevista de «la falta de voluntad del Gobierno para poner fin a la entrada de agua dulce y nutrientes por las ramblas al Mar Menor, lo que supone abandonar el ecosistema a su suerte». Morán dijo que «las únicas actuaciones realizadas para recuperar la laguna son las contempladas en el marco de prioridades del Ministerio» y aseguró que se han consignado ya 80 millones.

El consejero murciano se queja de que «no nos detallan ni qué actuaciones van a llevar a cabo ni cuándo las ejecutarán, y el Mar Menor no tiene espera» tras el encuentro celebrado en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, en el que también estuvieron el portavoz del Comité de Asesoramiento Científico, Emilio María Dolores, y el director general del Agua, José Sandoval.

«Todos los científicos nos vienen alertando hace meses. El Mar Menor no podrá soportar la masiva entrada de agua dulce y nutrientes y está a un paso de una nueva crisis ecológica; nos sorprende el pasotismo del Ministerio ante esta emergencia medioambiental para la que no ofrecen medidas urgentes ni alternativas reales», añadió Luengo. «No es normal que el bombeo de la rambla del Albujón lleve meses parado, según han detectado los técnicos, y que no nos den explicaciones sobre ello, quizá desde el Gobierno de España no sean conscientes de las nefastas consecuencias que está ocasionando al ecosistema», explicó, «ya que mientras la comunidad científica nos insiste en que lo prioritario es rebajar el nivel del acuífero y poner fin a los vertidos por ramblas, los meses pasan y el Ministerio no ha adoptado ni una sola medida».

Entre las actuaciones de la Comunidad para evitar otra crisis Luengo destaca el tanque ambiental de Torre Pacheco en obras, los colectores de San Javier o de Los Alcázares, la instalación de 1.000 sondas de humedad y la reparación de tuberías de saneamiento.

Por su parte, Hugo Morán responde que «el hecho de que el Ministerio esté sustituyendo a la Comunidad en sus competencias y obligaciones no exime al Gobierno regional de la obligación de asumir sus responsabilidades y de rendir cuentas ante la ciudadanía». Solicita al consejero información detallada sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha por la Comunidad, con inversiones y proyectos concretos, y cuáles son las dificultades que tienen para llevarlas adelante.

Afirma que el Ministerio ha consignado 20 millones para actuaciones de restauración y saneamiento entre los municipios del entorno del Mar Menor, 40 para restauración de espacios mineros y 20 para la convocatoria próxima de ayudas al sector agrario. Añade que el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor recoge 484 millones de euros en actuaciones para recuperar la laguna. «A día de hoy se están elaborando y desarrollando proyectos en todas las áreas de actuación, en saneamiento, prevención de riesgos de inundación, restauración minera, restauración de ramblas, cinturón verde, infraestructuras o en la ejecución de los planes de regularización de regadíos fuera de ordenación en el entorno del Mar Menor».

Morán manifestó que confía en que «la Región de Murcia comience a asumir y activar todas sus competencias respecto al Mar Menor, más allá de las que los jueces le van obligando a ejercer».