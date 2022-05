La Arrixaca, pionera en el trasplante de órganos de donantes con tumor cerebral

El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia ha vuelto a marcar un hito en el campo de la donación y trasplante de órganos. El centro murciano ha sido el primero de España en llevar a cabo extracciones y trasplantes de donantes con tumor cerebral, una donación que no se contemplaba hasta este momento ya que estaba contraindicada al entenderse que existía riesgo de transmisión.

El procedimiento ha contado con el visto bueno de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y ha pasado por el comité ético del propio hospital, un hecho que terminará haciendo que se modifique el protocolo nacional para el resto de hospitales.

La directora de la ONT, Beatriz Domínguez, ha visitado precisamente esta semana la Arrixaca para asistir a la defensa de la tesis del oncólogo radioterápico Juan Antonio Encarnación Navarro, quien ha obtenido un sobresaliente cum laude con el trabajo titulado ‘Donación de órganos en pacientes con tumor maligno cerebral: Posibles donantes en la Región de Murcia. Análisis de registros internacionales y nacionales’ y quien ha abierto la puerta a esta opción para quienes están en lista de espera para recibir un órgano.

El proyecto del oncorradiólogo Juan Antonio Encarnación abre la puerta a nuevas donaciones

El doctor Encarnación Navarro explica a La Opinión que todo surgió hace un año y medio, cuando a su padre le diagnosticaron un tumor cerebral y se planteó la opción de ser donante.

«Pregunté al responsable de trasplantes del hospital y me dijo que en ese momento no se podía donar, ya que en una publicación del año 2000 se indicaba que había riesgo para el receptor. Pero Mario Royo-Villanova (coordinador de trasplantes de la Arrixaca) me animó a investigar y conocer qué contraindicaciones existían», indica el especialista.

El oncólogo radioterápico señala que los tratamientos de los pacientes con tumor cerebral son agresivos, pero no suele haber diseminación fuera de la cabeza y no hay metástasis en el resto de órganos que se donan para trasplantes (como pueden ser el corazón, el riñón o el hígado). «Tenemos casos puntuales en los que sí que se han hecho estos trasplantes en otros países de Europa, pero en España no se contemplaba hasta ahora», apunta.

Hasta el momento se han realizado cuatro extracciones a donantes cuyos órganos han ido a ocho receptores

Por ello, Juan Antonio Encarnación inició el pasado verano un proyecto que pasó por el Comité Ético del Hospital Virgen de la Arrixaca y en el que la propia ONT dijo estar de acuerdo con el planteamiento, ya que había un riesgo muy bajo y se podía llevar a cabo, aunque debía contar con la aprobación del comité ético y del propio coordinador de trasplantes del hospital.

El proyecto para que los pacientes con tumor cerebral puedan donar sus órganos recibió la aprobación de ambos, así como del propio jefe del Servicio de Oncología Médica, José Luis Alonso.

Tras constatarse que el riesgo de transmisión al receptor es muy bajo, ya que se trata de un tumor muy agresivo que no causa metástasis en el paciente porque éste fallece pronto, el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia se ha convertido en el primer hospital de España en llevar a cabo la donación y trasplante de órganos de un paciente con tumor cerebral.

La ONT autoriza el procedimiento y cambiará el protocolo nacional

La primera tuvo lugar el pasado mes de noviembre y hasta el momento se han llevado a cabo cuatro donaciones de este tipo cuyos órganos han ido a ocho receptores que estaban en lista de espera.

El doctor Encarnación Navarro afirma que «el próximo paso es presentarlo al comité de la ONT para que se haga un protocolo nacional y que este proyecto se haga extensivo al resto de hospitales de España». Ya que insiste en que el gran problema del trasplante es obtener los órganos suficientes y «esta es una opción más para quienes están esperando un órgano».

Positivos covid

Esta no es la primera vez que la Arrixaca hace cambiar los protocolos de donación y trasplante a la ONT debido a intervenciones pioneras que no se contemplaban en ese momento. El hospital de El Palmar (Murcia) también trasplantó por primera vez en España el órgano de un donante con covid. Fue a final del año 2020, en plena pandemia, y el órgano trasplantado fue un corazón que salvó la vida a una chica de 30 años con dos niños pequeños.

Según el protocolo que había en ese momento, con una prueba positiva en coronavirus no se podía donar órganos, pero los médicos determinaron que era mayor el beneficio, que el riesgo que se corría y así fue finalmente, llevando a modificar los protocolos.

«Necesitamos fórmulas para que los pacientes no mueran en lista de espera» El coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles, considera todo un logro este proyecto para la donación y trasplante de órganos que nace del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, ya que todo suma, y afirma que «realmente necesitamos nuevas fórmulas para la obtención de órganos y evitar que los pacientes mueran en lista de espera». El responsable autonómico de trasplantes recuerda que un familiar suyo muy cercano falleció por un tumor cerebral hace unos años y «no pudo donar porque en ese momento estaba contraindicado», por lo que valora el paso que se ha dado con estas nuevas intervenciones. El doctor Robles explica que el riesgo de los receptores en muy bajo y se les somete a controles y revisiones cada 3-4 meses en los que se analizan todos los indicadores tumorales. Respecto al órgano trasplantado aclara que hay diferencias, ya que el trasplante pulmonar de un donante con tumor es el que más riesgos tiene, «de ahí que se haya decidido no incluirlo». Pero en trasplantes cardíacos no hay ningún caso descrito de transmisión, «es el más seguro», al igual que también lo es el de riñón, en el que aunque el riesgo es algo más mayor sigue siendo bajo. Mientras que el de hígado se hará con reservas para los casos urgentes.

Los murcianos, líderes en donación

La Región de Murcia realizó 79 trasplantes en 2021, dos más que en 2020, un año marcado por los peores momentos de la pandemia por la covid. Así ha alcanzado en 2021 una tasa de 52,3 donantes por millón de población, frente a los 51 del año anterior, según datos del balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Este mismo balance apunta que el Virgen de la Arrixaca se sitúa, un año más, como el hospital con mayor número absoluto de donantes.

A nivel nacional se realizaron 4.781 trasplantes en 2021, un aumento del 8 por ciento con respecto al 2020 (4.425), y que ha llevado al país a alcanzar una tasa de 101 por millón de población, frente a los 93,3 del ejercicio anterior.

En 2021 se ha permitido el trasplante de órganos de donantes que han pasado la covid, incluso de aquellos que persisten con PCR positiva en su muerte. Hasta ese momento, son 143 los pacientes que han podido trasplantarse a partir de 61 donantes que habían pasado la covid y 14 los trasplantados de 6 donantes que seguían con PCR positiva.

En España, 143 pacientes recibieron sus órganos de personas que pasaron la covid y 14 de donantes con PCR positiva. De los 4.781 trasplantes realizados en España en 2021, 4.457 fueron gracias a las 1.905 personas fallecidas y a las 324 personas que donaron un riñón o parte de su hígado.