La Comunidad amplia el parque de vehículos que pueden acceder a la segunda edición de las ayudas del plan ‘Renove’ para sustituir vehículos en circulación por otros más eficientes y menos contaminantes, según los criterios de la economía circular. La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía prevé publicar la convocatoria a inicios de la próxima semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y el plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el día 15 de septiembre.

El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Horacio Sánchez, presentó hoy estas ayudas en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y destacó que “la finalidad es que las actuaciones subvencionables resulten más atractivas para la ciudadanía y poder ofrecer ayudas a más vehículos. Así, se ha aumentado la antigüedad en un año del vehículo que se adquiera y ampliando en 20.000 el número máximo de kilómetros”.

Estos incentivos tienen como objetivo renovar el parque móvil regional a través de la sustitución y achatarramiento de vehículos antiguos. La ampliación de la antigüedad y el kilometraje de los vehículos que se puedan adquirir no supone que se incluya a vehículos más contaminantes, porque se trata de automóviles fabricados de acuerdo con la norma Euro 6, que entró en vigor en septiembre de 2014, por lo que los posibles beneficiarios de las ayudas podrían acceder a una mayor oferta, no solo en número, sino en variedad de modelos y precios.

Las subvenciones están dirigidas a profesionales autónomos, empresas y personas físicas de la Región que adquieran vehículos seminuevos, de ocasión, segunda mano, demo o de kilómetro cero y es obligatorio el achatarramiento del coche en circulación que se sustituye.

Sánchez indicó que “la renovación de vehículos antiguos en circulación por modelos más eficientes permite eliminar de nuestras carreteras vehículos contaminantes y menos seguros, y con el achatarramiento se pueden aprovechar las materias primas, reciclando y reutilizándolas”.

Presupuesto de 250.000 euros

El presupuesto total de este programa asciende a 250.000 euros y las ayudas se otorgarán por riguroso orden de registro de entrada de la solicitud.

La cuantía de las ayudas oscilará entre los 1.000 y 2.500 euros, dependiendo de las características del coche a adquirir y del coche a achatarrar, con más incentivos para la adquisición de vehículos más eficientes y de menores emisiones, así como para el achatarramiento de vehículos más antiguos y más contaminantes. También se tiene en cuenta si se trata de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. A estas ayudas hay que sumar que el concesionario o establecimiento autorizado de compraventa de vehículos aplicará un descuento complementario de 500 euros respecto al precio de venta del vehículo.

Se podrán adquirir turismos M1 y furgonetas o camiones ligeros N1 de las categorías cero emisiones, ECO o C, con una antigüedad no superior a seis años para turismos y no más de 90.000 kilómetros; y no mayor de cuatro años para furgonetas o camiones ligeros, y con menos de 120.000 kilómetros.

Para los vehículos a achatarrar, el titular en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico debe ser el mismo solicitante y comprador del vehículo sustituido; deben pertenecer a la categoría turismo M1 o N1 furgonetas y camiones ligeros, propulsados totalmente por motores de combustión interna de gasolina o gasóleo, y tienen que tener una antigüedad mayor de diez años en el caso de la categoría turismos M1, y mayor a siete años en el caso de la categoría furgonetas y camiones ligeros N1.

Las solicitudes se presentarán de forma telemática, a través del procedimiento 3575, de la sede electrónica de la CARM. Las personas que no estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración podrán descargar la solicitud en la sede electrónica y presentarla de forma presencial en el Registro de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, o en cualquiera otra de las oficinas de atención al ciudadano.

1,2 millones de vehículos

La Región cuenta con un parque móvil de alrededor de 1,2 millones de vehículos, de los que el 65 por ciento tiene más de diez años. El nivel de achatarramiento anual es de 30.000 vehículos, que incluye también los siniestros totales. Para la destrucción de los mismos se dispone de 50 centros de descontaminación autorizados, además de 70 empresas auxiliares, que emplean a 2.000 trabajadores en total.