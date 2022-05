Adif empezará las pruebas del AVE la próxima semana para que llegue este año

Adif iniciará la próxima semana las pruebas del AVE, que llegará a Murcia antes de final de año. El llamado ‘tren laboratorio’ empezará a «auscultar» las vías y las catenarias a partir del 9 de mayo, aunque las pruebas de toda la infraestructura de la línea entre Murcia y Beniel empezarán en julio, según anunció el director general de Adif Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, que este miércoles dio a conocer la situación de las obras en ejecución desde la estación del Carmen de Murcia hasta la terminal de mercancías de Nonduermas. El AVE tendrá una sala de embarque independiente, que está prácticamente acabada.

Villanueva recorrió ayer los dos primeros andenes soterrados de la nueva estación, a la que llegarán los trenes de Alta Velocidad, acompañado por el vicealcalde y responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, y el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que son miembros de la sociedad pública Murcia Alta Velocidad, en la que participan las tres administraciones.

Las comprobaciones que se iniciarán en el mes de julio se harán con auténticos trenes AVE, mientras que el cometido del tren laboratorio de Adif es realizar una verificación preliminar para ver que las vías son transitables y que la catenaria funciona correctamente.

Una vez concluido el proceso de verificación de la línea entre Murcia y Beniel, los resultados serán remitidos a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que realizará sus propias comprobaciones antes de autorizar la puesta en marcha del tramo que enlazará la estación del Carmen con el Corredor Mediterráneo y permitirá viajar a Madrid sin hacer transbordos.

Ahora solo se puede llegar a través del AVE de Orihuela, que tiene tres lanzaderas a Murcia, Torre Pachecho y Cartagena, o mediante un viaje combinado de autobús y tren desde la estación de Archena.

La llegada del AVE, prevista para finales de 2022, se adelantará a la nueva estación, que se construirá en superficie sobre la losa del túnel que alberga las vías soterradas, y tendrá una superficie de unos 4.400 metros cuadrados. El director de Adif Alta Velocidad explicó que el edificio tendrá grandes espacios acristalados.

El AVE tendrá una entrada independiente a la de los trenes de Cercanías y de Media Distancia, aunque ambas estarán comunicadas desde el interior para que los viajeros que hagan transbordo no tengan que salir fuera. Ambos accesos se han construido sobre la antigua entrada al aparcamiento de la estación. Este edificio seguirá albergando la sala de espera y la venta de billetes durante las obras.

225 millones de inversión en la nueva estación y la prolongación del soterramiento

La inversión prevista en la nueva estación del Carmen y la prolongación del soterramiento hasta Nonduermas asciende a 225 millones, de los que se han ejecutado 64 en los últimos dos años, según apuntó el director de Adif Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva. La futura estación subterránea contará con ocho vías, tres de ellas ancho mixto, por las que podrán circulan trenes de ancho ibérico y de ancho internacional. Los mercancías pasarán por una vía separada del resto por una pantalla de hormigón. Mientras que se ejecutan las obras para conectar la estación con el túnel procedente de Santiago El Mayor, abierto hace un año, se han habilitado varios andenes provisionales que están situados junto al muro del lado de Ronda Sur. Una gran pasarela permite el acceso a los trenes desde la calle Industria por encima de los antiguos andenes. Sobre las vías levantadas se están realizando las obras en dirección la carretera de El Palmar para prolongar el soterramiento hacia Barriomar y Nonduermas. Las obras abarcan 5,3 kilómetros e incluyen dos tramos: el de Nonduermas (2,5 kilómetros) y El Carmen-Barriomar (2,8 kilómetros). Deberán estar acabadas en tres años.

Mario Gómez y Díez de Revenga discuten la paternidad de la línea

El vicealcalde y responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, y el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, escenificaron este miércoles sus discrepancias sobre la paternidad de la línea de Alta Velocidad que llegará bajo tierra antes de final de año. Diez de Revenga dijo que el Gobierno de Mariano Rajoy fue el artífice de la obra en 2015 y se lamentó de que el AVE tendría que haber llegado a Murcia en 2019, tal y como contemplaba el proyecto del PP, que pretendía dejar el trazado en superficie. «Cada día que pasa sin que llegue a la Región de Murcia es un día de oportunidades perdidas, es empleo que no se genera y turistas que no se atraen», advirtió. El consejero pidió al Gobierno que no retrase la inauguración con la tentación de hacerla coincidir con la próxima campaña electoral. Tras escuchar esta intervención, el vicealcalde dijo que no tenía intención de «hacer ninguna alusión política» durante la visita, pero no le quedaba más remedio que aclarar que «no llevamos esperando desde 2015, sino desde los años 90». Mario Gómez recordó que el soterramiento «es una reivindicación histórica», al tiempo que atribuyó al «Gobierno de la Nación» actual la llegada del AVE bajo tierra y no en superficie, «porque tenía claras las necesidades de la Región». También reivindicó que la consecución del soterramiento es «un triunfo de toda la sociedad murciana, que ha luchado durante muchos años para que las vías del tren llegaran soterradas». Pese a las diferencias, el consejero confesó que «da mucho gusto» comprobar que el proyecto se está materializando.