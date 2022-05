La fiscal del juicio que se desarrolla estos días en la Audiencia Provincial de Murcia contra una acusada de matar de siete tiros a su pareja ha dicho este miércoles en la exposición de su informe que el móvil del asesinato, ocurrido en Águilas en junio de 2017, fue el dinero.

La representante del ministerio público ha señalado que pese a que la economía de la acusada, C.E., era muy ajustada, apenas un mes de la muerte de su pareja se compró un coche por diez mil euros, que abonó al contado, sin que hasta este momento haya facilitado la documentación que acreditaría el préstamo bancario que asegura haber recibido.

Además, ha explicado que tras permanecer unos meses en prisión pagó una fianza de 25.000 euros para salir en libertad, sin que tampoco haya explicado debidamente el origen de esa importante cantidad de dinero.

Durante su informe, que se ha prolongado por espacio de casi dos horas, la fiscal ha dicho que aunque no existe una prueba directa de que fue la autora del asesinato de G.N., el italiano con el que convivía, son numerosos los indicios que conducen a esa conclusión.

Entre ellos ha destacado que se encontraba muy tranquila cuando llegó la Guardia Civil y la encontró en las inmediaciones del escenario del crimen, algo impropio en quien ha sufrido un episodio traumático como la muerte de un ser querido.

Además ha destacado que le fueron hallados residuos de los disparos en la camiseta y en el interior de los bolsillos del pantalón, lo que es compatible con ser la autora de los disparos, conclusión que se ve reforzada con el lugar en el que quedaron los casquillos.

Ha comentado así mismo la fiscal que si entró en el baño al llegar al cuartel de la Guardia Civil de Águilas fue para borrar las huellas de los restos de los disparos que habían podido quedar en manos y antebrazos.

Por otra parte, ha descalificado el informe pericial de la defensa al comentar que pese a emitirlo una persona que no tiene estudios de Medicina se atrevió a cuestionar lo dicho por el médico forense sobre las lesiones dejadas por los tiros.

Por su parte, la acusación particular, que es ejercida en nombre de la madre de la víctima, se ha adherido al informe del fiscal, para añadir que la versión exculpatoria ofrecida por la acusada es incoherente y que no resulta creíble su afirmación de que el crimen lo cometió otra persona, en referencia a la mafia, ya que esta no deja testigos de sus hechos.

El letrado defensor, el penalista murciano Evaristo Llanos, ha rebatido los indicios apreciados por las acusaciones y ha pedido una veredicto de no culpabilidad, además de reclamar de los jurados que al final de su decisión pidan que el caso continúe siendo investigado para dar con los verdaderos autores de los hechos.

Para el abogado, los que dispararon contra G.N. fueron otras personas, posibilidad que también contempla la acusación particular, que fueron investigadas en su día como sospechosas, como se recogía en el atestado de una línea de investigación abierta por la Guardia Civil que no siguió adelante al ser descartada por el fiscal que entonces estaba personado en las actuaciones.

En cuanto al pago del coche que se compró la acusada, ha señalado que esta consiguió el dinero a través de una financiera, mientras que la fianza de 25.000 euros la depositó un familiar.

Al hacer uso de su derecho a la última palabra, C.E. ha reiterado su inocencia y ha recalcado que no es una asesina, para reclamar que se haga Justicia.

La presidenta del jurado, la magistrada Concepción Roig, ha convocado a las partes para este jueves para redactar el objeto del veredicto y realizar su entrega a los integrantes del mismo.

La fiscalía reclama veinte años de prisión por un delito de asesinato y otro año por tenencia ilícita de armas, además de una indemnización de 200.000 euros para la madre del fallecido.