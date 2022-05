La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha defendido este miércoles en Murcia que el nuevo plan de cuenca del Tajo, que elevará los caudales ecológicos y recortará el trasvase al Segura, es "un punto de partida importante", pero insuficiente, dado que el objetivo para esa ciudad es el cierre total del trasvase.

La edil socialista participaba en un encuentro de ciudades relacionadas con el rey Alfonso X y sus opiniones han generado el desencuentro con el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, también del PSOE, quien ha defendido la necesidad de mantener el trasvase Tajo-Segura para garantizar la actividad económica de la comunidad autónoma.

Preguntada por los periodistas, Tolón ha insistido en que desde Toledo se lleva "años" demandando medidas contundentes para mejorar la actual situación del Tajo a su paso por esa ciudad, "totalmente contaminado", por un lado, por los vertidos de aguas no depuradas procedentes de la Comunidad de Madrid y por otro, por el escaso caudal que deja al río el trasvase de agua hacia el Levante.

El recién aprobado plan de cuenca para el Tajo, ha dicho, "es un punto de partida importante" porque aumentará los caudales ecológicos en la cabecera y obligará a la Comunidad de Madrid a depurar sus aguas, pero "no es suficiente", ya que el problema no se solucionará hasta que no haya trasvases.

"Es una cuestión de solidaridad territorial, es momento de acabar con métodos obsoletos y buscar nuevas fórmulas para que el Levante tenga agua, pero acabando con el trasvase", ha defendido, al tiempo que ha invitado a los murcianos a visitar el río a su paso por Toledo para comprobar su mala situación y poder llegar a un acuerdo.

Por su parte, el alcalde de Murcia ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con esa opinión porque, ha dicho, "no se puede castigar a la Región de Murcia por una mala utilización del agua río arriba de Toledo, por una mala depuración en Madrid".

El problema, ha subrayado, no está en Murcia, que es el territorio "donde mejor se aprovecha cada milímetro de agua" en cultivos modernizados y con un consumo totalmente racionalizado, a diferencia de los "regadíos extensivos" que hay en Castilla-La Mancha.

"Vamos a estar en contra del cierre del trasvase y del aumento de los caudales ecológicos", ha insistido.