"La red responde a los adolescentes que sí es buena idea suicidarse"

El psicólogo clínico y psicoanalista José Ramón Ubieto impartió el pasado fin de semana un taller sobre autolesiones y adolescentes en la era digital, organizado por el Colegio Oficial de Psicología (COP) de la Región de Murcia. Ubieto quiso dejar claro que «para los adolescentes el mundo virtual no es a un mundo a donde van, sino el mundo en donde viven».

«Ellos viven mucho tiempo en la realidad digital», resaltó, «es el lugar en donde viven, y ahí se interrogan, interpretan y dirigen preguntas dramáticas, incluso, sobre su propia vida».

En esta línea contó que «se han dado casos de adolescentes que se han dirigido a la red para preguntar si es buena idea suicidarse, y le han devuelto respuestas muy mayoritarias de que es una buena idea» hacerlo.

«Ese riesgo es el lado más oscuro de la redes sociales», advirtió, pero el mundo digital tiene otra «vertiente» para los adolescentes, ya que, a veces, también encuentran en la red «muchos otros como ellos que experimentan todo tipo de sensaciones y que le sirve de espejo y de testimonio que les a poder salir de ese problema».

Sin duda, apuntó Ubieto, «la era digital ha supuesto un aumento evidentemente de muchas manifestaciones adolescentes, y por supuesto de las autolesiones, igual que de las tentativas suicidas y de los trastornos de conducta alimentarios, entre otros, porque la red amplifica y encuentra eco muchas de las dudas y los interrogantes que ellos tienen».

Ubieto señaló que la autolesión se detecta como «un síntoma de que algo no va bien, y ese ‘algo no va bien’ puede ser un apremio, un desborde que tiene el adolescente en relación a sus relaciones sexuales, sus relaciones con los compañeros, asuntos familiares a veces muy problemáticos, de consumos de parte de sus padres, situaciones de violencia o secretos familiares».

Es decir, «es un síntoma que nos da una muestra de que hay algo en la vida de ese adolescente que no funciona», explicó. Y la mejor forma de tratarlo es saber qué le pasa, acompañarle y detectar el problema, ya que no sólo hay autolesiones, suele haber problemas de insomnio, mal humor, irritabilidad, no poder ir al colegio, no poder mantener una vida social, situaciones de aislamiento, entre otros.

Estas respuestas de los adolescentes a esos problemas suelen ser interpretados por ellos como una «función de alivio, es una manera de parar, de frenar la angustia», pero si no se frena se convierte en «una conducta compulsiva».

Más demandas en pandemia

Para Ubieto, el sistema público «debería ser consciente de que la pandemia ha supuesto un aumento de un 50 por ciento las demandas y consultas psiquiátricas por autolesiones y otros muchos trastornos», por lo que «tiene que poner más recursos, porque intervenir a estas edades es siempre una prevención de conductas posteriores que pueden ser muy problemáticas».

Hay que tener en cuenta, recordó, «que el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre adolescente en España».