"Quiero retomar la puesta en marcha del primer Centro de Envejecimiento Activo"

Rosario Peñalver forma parte de la Fundación Fundown desde hace 19 años, cuando su hija Ana, la mayor de sus tres hijos, ingresó con 17 años. Desde ese momento, Peñalver siempre ha estado implicada en la Fundación como patrona y ahora se inicia como presidenta.

¿Cómo afronta su nuevo cargo como presidenta de Fundown?

Tengo mucha ilusión y muchas ganas. Llevo muchos años trabajando como patrona con las familias, y para mí estar en la presidencia es muy importante. Quiero continuar con todos los proyectos que hay pendientes por desarrollar e impulsar otros nuevos.

"Ser presidenta me ha llevado a replantearme mi vida y quiero dedicar lo que me queda a ayudar"

¿Qué espera aportar a la Fundación en esta nueva etapa?

Lo que espero de mi presidencia es aumentar la implicación de las familias. En los últimos años, se intentan involucrar más, pero muchos dejan a sus hijos y se alejan lo que provoca que estos los echen de menos. Esta iniciativa es muy importante porque la participación de las familias cambia la mentalidad de los niños. Muchos padres llegan a pensar que sus hijos con discapacidad no tienen las mismas capacidades, sin embargo, son hijos capaces, con autonomía e independencia. Y desgraciadamente hay familias que no tienen esa mentalidad. Por eso quiero conseguir que los padres se acerquen más, que participen y que motiven a sus hijos. Este es uno de los principales retos que me propongo.

¿Qué supone la implicación de las familias en la Fundación para los hijos?

Los hijos cogen confianza, autonomía y mejoran si ven que sus familias los acompañan. Por eso, pediría a todas las familias que se acerquen con sus hijos, que los apoyen y acompañen. Además, ante cualquier duda los profesionales y yo estamos a su disposición. Yo, como madre, intento transmitir todas las inquietudes a la Fundación par mejorar y avanzar, todos desde el mismo lado.

¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene en mente para Fundown?

Junto al incremento de la implicación de las familias en la Fundación, otro de los principales proyectos que quiero retomar es la creación y puesta en marcha del primer Centro de Envejecimiento Activo para discapacitados en Murcia. Además, tengo en mente muchísimos más proyectos. Me gustaría dar capacidad a todos los usuarios, ya que tenemos una lista de espera de unas trescientas personas. También potenciar las viviendas compartidas y entre amigos, consiguiendo más mediadores que convivan con nuestros hijos. Y, por supuesto, continuar con el ritmo diario que requiere esta Fundación.

¿En qué consiste el Centro de Envejecimiento Activo para discapacitados?

Es una residencia autónoma para acompañar a nuestros usuarios hasta el final de sus días. Este centro es para personas que por su enfermedad envejecen a una edad más temprana de lo que lo hacen otras personas, por eso es necesario crear una residencia especializada. En el resto de residencias habitan personas de edades más avanzadas y en este centro van a seguir conectados al mismo entorno en el que han crecido y con personas con las que comparten características. Lo que buscamos en la Fundación es que las personas entren en una edad temprana, ayudarles a conseguir un trabajo, a que sean más autónomos y que también puedan finalizar sus días con nosotros.

¿Considera necesario introducir algún cambio en la Fundación?

Por ahora contamos con profesionales muy buenos y confío en ellos, por eso no tengo pensado realizar ningún cambio por el momento. Me gustaría agradecer al patronato y al presidente por haberme elegido como la más apropiada para ocupar este puesto. Diego, el expresidente, llevaba doce años y ahora continúa en la vicepresidencia acompañándome y apoyándome.

¿Qué significa para usted esta asociación?

Esta Fundación es mi vida. Desde que mi hija entró he estado implicada siempre que he podido. Tengo 63 años y una empresa desde hace 30 años. Ahora, yo quiero dedicar lo que me queda de vida a ayudar. Es mi ilusión, es todo. Ser presidenta me ha llevado a replantearme mi vida, con el apoyo de mi familia claro, pero en esta última etapa de mi vida quiero entregarme en cuerpo y alma a Fundown.