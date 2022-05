La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la obsolescencia de su parque informático. Los agentes se quejan de la antigüedad de los ordenadores, que se hace especialmente evidente en Murcia, donde el 96% de los equipos tienen entre cinco y quince años. Un dato que empeora la media nacional, cuyo porcentaje de material informático con esa antigüedad es del 83%.

Además, la Asociación afirma que en Murcia, "en un intento de camuflar de nuevo su pésima gestión", acepta donaciones que realizan terceros porque sus propios equipos ya les resultan inservibles. Así, aseguran que se reutilizan ordenadores donados "que ya no sirven para los escolares o los particulares".

Concretamente, en la Guardia Civil de Murcia existe una dotación de 583 ordenadores, es decir, un ordenador por cada cuatro guardias civiles, de los cuales 21 tienen menos de 5 años de antigüedad, 244 entre 5 y 10 años, 307 entre 10 y 15 años y 11 tienen más de 15 años. En 2021 se adquirieron 32 ordenadores "que básicamente fueron destinos a los nuevos equipos @ contra delitos tecnológicos y no a renovar el resto de equipos", señalan desde AUGC.

"La antigüedad del parque informático complica y ralentiza la labor de los integrantes del Cuerpo. La Dirección General ya prometió hace dos años la digitalización y modernización al anunciar la creación de la aplicación SIGO-Movilidad, pero la realidad es que incluso hay ordenadores de más de 15 años", lamentan desde AUGC.

La Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) defiende que el Servicio de Informática es “consciente de la obsolescencia” de los equipos en dotación, pero AUGC apunta que "no hay indicios ni de la digitalización ni de la modernización de los ordenadores, para aquellos trabajadores que los tienen". "Mención especial para los Guardias Civiles que desarrollan el trámite de denuncias, diligencias y el resto de labores diarias en los 58 ordenadores de más de 15 años que la Dirección General tiene repartidos por diversos cuarteles de España".

Durante el pasado año, y también según datos de la propia Dirección General de la Guardia Civil, se compraron 1.201 ordenadores nuevos por un importe de 1.065.077,97 €. "Considerando que tan solo el 17 % de ordenadores en uso –6.110 equipos- tienen menos de cinco años, sería necesarias más de tres

décadas para la renovación completa del parque informático. Implicaría continuar más de tres décadas con ordenadores que disponen de sistemas operativos lentos, que necesitan ser reiniciados, que se averían continuamente, que tienen programas incompatibles…", se quejan desde AUGC.

“Está previsto realizar un esfuerzo de inversión en equipamiento informático durante los próximos años, siempre que la asignación presupuestaria así lo

permita”, sostiene por su parte la Dirección General de la Guardia Civil. No obstante, AUGC señala que "tan solo el 3,25 % del presupuesto anual está dirigido a la renovación de los equipos informáticos. Es una cantidad ínfima y nos obliga a permanecer durante un período indeterminado con esta situación tercermundista".

La Asociación añada que "no hace falta indicar que los ordenadores son esenciales en nuestro trabajo diario y que, por ello, es imprescindible que posean unas características técnicas determinadas y que no dispongan de una antigüedad excesiva. De lo contrario, tal y como está pasando, no podemos realizar nuestras funciones con solvencia, ni de forma eficaz ni efectiva".