Juan Luis Chillón: "El capital humano es el bien más preciado que tiene MTorres"

Juan Luis Chillón Aloy (Molina de Segura, 1988) ha tomado las riendas de la planta de MTorres en Fuente Álamo, compañía dedicada al desarrollo de sistemas de automatización industrial que fundó el murciano Manuel Torres en 1975. Su nuevo director en la planta regional, el más joven de la historia en ostentar este cargo, asegura que se encargará de ser «un facilitador que ayude a la integración de todas las capacidades hacia el futuro brillante» que la empresa tiene por delante.

¿Cómo asume su nuevo cargo al frente de la sede de MTorres en la Región de Murcia?

He afrontado todos los retos que me ha propuesto esta empresa siempre con una mezcla de humildad, respeto e ilusión. Creo sinceramente que hay que crecer a través de la humildad, siempre respetando y esforzándote por cumplir con la responsabilidad asignada; y todo ello debe venir desde la más amplia ilusión por lo que se hace día a día.

Lleva más de diez años formando parte de esta empresa y es un ‘hombre de la casa’. ¿Se imaginaba afrontando este importante cargo con 33 años?

MTorres es una empresa que te permite enfrentarte a retos por ti mismo y aprender de ellos. Ese ADN de superación continua, que proviene de nuestro fundador es el que nos empuja a todos a superarnos. Mi evolución en la empresa ha estado llena de cambios, cada vez más ilusionantes y complejos, que me han traído hasta el día de hoy. Pero no, no me imaginaba ocupando un puesto tan relevante. Aunque, quizás, lo que más me enorgullece no es que me propusiesen para liderar este proyecto, sino el hecho de que el resto de mis compañeros me viesen ahí también.

Galardón internacional por el proyecto más innovador Durante la ceremonia de entrega de los JEC Composites Innovation Awards, que ha tenido lugar esta semana en París, el jurado ha reconocido un proyecto de MTorres como la propuesta más innovadora. El ‘IIAMS Clean Sky’, en la categoría de Proceso Aeroespacial, ha sido reconocido como el proyecto más innovador en su categoría. La empresa murciana presentó este sistema innovador de fabricación de fuselajes por infusión - ‘IIAMS’ en sus siglas en inglés - que logra simplificar el proceso de fabricación de componentes de composite y que ha sido desarrollado junto con Airbus.



¿Cuál es la labor que realizan en la planta de MTorres en Fuente Álamo?

Dentro del Grupo MTorres, la planta de Fuente Álamo está especializada en soluciones integrales de ensamblaje, fundamentalmente en el sector aeronáutico; es decir, hacemos propuestas completas de valor para proveer a nuestros clientes de todos los medios que necesitan para fabricar aviones. Estas propuestas comienzan por trabajar con nuestros clientes en una fase inicial de sus proyectos, ayudándoles a definir los procesos productivos más óptimos que luego serán utilizados en sus fábricas. De ahí, y de forma conjunta con el cliente, definimos todos los medios que va a necesitar en su fábrica: los diseñamos, los fabricamos, los instalamos y les damos un soporte hasta que son autónomos en el uso de los mismos. Posteriormente, y partiendo de nuestro ADN de mejora continua, ofrecemos una evolución constante de los productos entregados para que el cliente pueda disponer siempre del último estado del arte de la tecnología.

¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado en esta nueva etapa en la empresa?

Toda mi energía va a estar en torno a las personas, pues a través de ellas es como se construyen proyectos de futuro. El capital humano es el bien más preciado que tenemos, y el reto es mantener vivo ese espíritu de superación constante que nos ha hecho crecer. Mi rol en todo esto estará muy enfocado a ser un facilitador que ayude a la integración de todas las capacidades hacia el futuro brillante que tenemos por delante. Sólo a través del trabajo en equipo y del esfuerzo por mejorar nuestros procesos, productos y servicios seremos capaces de seguir liderando el mercado.

Tras la pandemia, algunos de los principales objetivos serán retomar el comercio internacional y seguir estrechando lazos con empresas e instituciones...

Aunque el comercio internacional no se ha parado en estos años, sí que es cierto que se ha visto muy restringido por las limitaciones derivadas de la pandemia. No obstante, el sector aeronáutico, el principal mercado de MTorres, es un sector estratégico para gobiernos y empresas, por lo que estamos experimentando una rápida recuperación en el año en curso, derivada de la necesidad de recuperar los niveles normales de actividad prepandemia e incluso superarlos.

Durante estos dos años de menor demanda aeronáutica hemos aprovechado el tiempo trabajando intensamente en dos líneas. Por un lado, ampliando nuestro portafolio de productos a través de nuestro I+D, seña de identidad de la compañía y que ha sido el gran motor de la empresa desde sus inicios. Y, por otro lado, hemos analizado otros sectores industriales donde nuestra capacidad en procesos, automatización y servicios puede ser de gran ayuda para crear sinergias con otras empresas y clientes.