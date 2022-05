Hablar de la energía fotovoltaica en la Región de Murcia supone trazar una historia que será de éxito. Con más de 3.000 horas de sol al año, existen pocas localizaciones en Europa más adecuadas que la Región para producir una energía tan limpia y barata. Con este objetivo de dar a conocer los múltiples beneficios de la producción fotovoltaica, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) celebró el pasado miércoles, en el Hotel NH Amistad de Murcia, la jornada ‘Presente y Futuro de la Fotovoltaica en la Región de Murcia’, que además supuso el pistoletazo de salida a la V edición de la iniciativa ‘Camino del Sol’.

En esta jornada participaron Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier; Santiago Martínez Gabaldón, secretario de Anpier en la Región de Murcia; Miguel Martínez Tomás, ingeniero especializado en desarrollos fotovoltaicos; Juan Castro-Gil, abogado experto en regulación energética; Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables; y Fernando López Miras, presidente de la CARM.

De las 65.000 familias que se han visto afectadas desde 2008 por los recortes retroactivos en la producción de energía fotovoltaica, alrededor de 12.000 pertenecen a la Región de Murcia. «Esas miles de familias murcianas pioneras hicieron posible con sus ahorros iniciar la transición energética en España. No habrá transición energética justa hasta que no se enmiende esta injusticia de los recortes», afirmó Miguel Ángel Martínez-Aroca en un contexto en el que el debate ya no está en si las energías deben ser renovables o no, sino en la propiedad de las mismas, y en la posibilidad de socializar su producción.

Las negociaciones de Anpier con el Gobierno central al respecto, se centran ahora en una petición que se basa en la llamada ‘fórmula Miguel Sebastián’, por la que para compensar los abusivos recortes retroactivos sufridos, que suponen la pérdida de 35.000 mil millones de euros para el sector fotovoltaico en España, bastaría con extender 4 o 5 años el derecho retributivo de producción. «Esta medida no supondría ningún coste al sistema a corto plazo, pues se aplicaría en el año 2038», añadió el presidente de Anpier.

Santiago Martínez, por su parte, destacó durante su intervención que cada vez más profesionales del sector primario se deciden por el autoconsumo y la energía fotovoltaica. «El principal fin de la mayoría de las inversiones que se llevaron a cabo hace 15 años era el de incrementar levemente la jubilación de los usuarios, no buscando fines millonarios», agregó el secretario de Anpier en la Región de Murcia.

En la inauguración oficial de la jornada también participó Fernando López Miras, quien, atendiendo a las condiciones de la Región de Murcia en materia de horas de sol, animó a las administraciones a «hacer todo lo posible para que se convierta en una potencia fotovoltaica». El pasado año, el 25 % de la energía consumida en la Región de Murcia provenía del Sol, lo que muestra el compromiso de la Región con el autoconsumo y las renovables, un compromiso que queda patente también en el nuevo Plan de Infraestructuras de Atención Primaria, en el que uno de los ejes fundamentales es que los 67 centros de salud de la Región de Murcia deben estar abastecidos por energía fotovoltaica. Además, en noviembre se puso en marcha una línea de ayudas de 17,5 millones de euros a particulares y empresas para la instalación de autoconsumo. «Mi trabajo al frente del Gobierno regional ira siempre en la línea de la seguridad jurídica y el apoyo a aquellos que quieran invertir en la Región y el progreso», apuntó el presidente de la CARM.

Tras esto se dio paso a la segunda ponencia, en la cual Miguel Martínez destacó el papel que jugó el Real Decreto 244 en el cambio de panorama del autoconsumo en España, con medidas como la derogación del llamado ‘impuesto al Sol’, la introducción de simplificación administrativa, o la posibilidad de compensar excedentes. El ingeniero señaló la mejor integración paisajística, los pocos daños medioambientales, la cercanía al punto de consumo y la creación de empleo local como los principales beneficios de los pequeños desarrollos fotovoltaicos (de hasta 5 MW).

Acto seguido, Juan Castro-Gil hizo hincapié en uno de los problemas con los que ahora se topa la fotovoltaica, y es que a la hora de la valoración del precio de la energía, no se está teniendo en cuenta la inflación. Además, como novedad, todas las plantas de generación fotovoltaica que tengan la posibilidad de diferenciar los suministros de su planta de lo que es la propia instalación «deberán tener ahora su propio punto de suministro independiente», comentó el abogado experto en regulación energética, quien también recordó que «cualquier cambio de titularidad de instalaciones fotovoltaicas requiere una autorización administrativa».

La jornada la cerró Fernando Ferrando, quien lejos de pedir justicia, se centró en la libertad necesaria para el desarrollo de una actividad que a nivel europeo «sufre una doble moral». El presidente de la Fundación Renovables también destacó que la energía vaya a ser por primera vez un eje principal de debate de cara a las próximas elecciones generales, algo que explica la más que merecida relevancia que la fotovoltaica se ha ganado en los últimos tiempos.