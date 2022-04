José M. López Nicolás: "Los alimentos funcionales llevan años invadiendo los comercios"

El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, José Manuel López Nicolás, ingresó ayer en la Academia de Ciencias de la Región de Murcia en un acto en el que demostró cómo la incorporación de nuevos bioactivos puede convertirse en un soplo de aire fresco en la industria alimentaria.

En los supermercados encontramos productos enriquecidos con vitaminas, proteínas o efecto bífidus, ¿qué ha provocado el ‘boom’ de estos alimentos funcionales?

Los alimentos funcionales llevan años invadiendo las grandes superficies comerciales, llegando a alcanzar beneficios anuales de casi 20 billones de dólares en EE UU y 15 billones en Europa, y colándose en el 40% de los hogares españoles. Las razones de su aparición son muchas y muy diversas: la influencia de la alimentación sobre las enfermedades más habituales en la sociedad actual como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares y la relación entre distintas patologías asociadas a la tercera edad como el cáncer, la diabetes o la hipertensión y la malnutrición. Debido a esta relación entre la alimentación y el envejecimiento, uno de los piases donde el desarrollo ha sido mayor, Japón, se planteó en la década de los 80 como una estrategia sanitaria el intento de paliar los problemas médicos. También los avances tecnológicos y el conocimiento de nuevas metodologías han sido indiscutibles. Hace unos años sería totalmente impensable la existencia de productos cárnicos enriquecidos con componentes del pescado.

¿Son de fiar todos los productos que se venden bajo estas propiedades ‘saludables’?

Muchas de las cualidades que han publicitado durante años no han demostrado estar sustentadas por la ciencia. Eslóganes como ‘favorece el desarrollo del sistema inmune’, ‘baja la tensión arterial’, ‘mejora la salud intestinal’ o ‘reduce la osteoporosis’ sirvieron para enganchar al consumidor a pesar de que pocos de estos reclamos estaban basados en estudios rigurosos.

En su grupo de investigación velan por el desarrollo de los alimentos del futuro. ¿Qué nuevos elementos tendrán potencial en nuestra compra?

El mercado de los alimentos funcionales está saturado de zumos enriquecidos en vitaminas, probióticos, margarinas con esteroles, etc. Desde nuestro grupo de investigación llevamos años trabajando en el desarrollo de productos que cumplan con las exigencias comerciales y científicas, como, por ejemplo, enriquecidos en estilbenos, unos compuestos bioactivos poco usados en la formulación de alimentos funcionales y entre los que se encuentra el famoso resveratrol, y que tienen gran potencial: se les atribuyen efectos antimicrobianos, antivirales, antioxidantes, anticancerígenos, cardioprotectores, antiinflamatorios, antidiabéticos, neuroprotectores o inmunológicos, entre otros.

¿Qué podrían ofrecer los estilbenos al mundo de los alimentos funcionales?

Por un lado, son ingredientes poco explotados en la industria alimentaria. Normalmente siempre estamos hablando de los mismos ingredientes: omega 3, vitaminas, minerales o colágeno. Estos, sin embargo, no están explotados, por lo que te daría un valor añadido frente a la competencia. Por otro lado, lo que podrían ofrecer, y es lo que buscamos desde el grupo, son estudios in vivo e in vitro que justifiquen las propiedades que les atribuyen y que en otros ingredientes no han podido llegar a ser demostrados.

Junto a su faceta investigadora ha cultivado una transferencia plena. ¿Cree que la pandemia ha dado el impulso definitivo para que la población se interese por la ciencia o pasará como una moda?

Se ha creado un caldo de cultivo en pro de la ciencia que no existía antes. Ha tenido que venir un maldito bicho para que la sociedad sea consciente de la importancia del progreso científico y tecnológico. Ahora bien, conforme va pasando el tiempo volvemos a las andadas, y caemos de nuevo en esa desidia. Es el momento ideal para que se llegue a un Pacto de Estado por la ciencia, aprovechando este caldo del cultivo. Antes no estábamos en esta situación, aprovechémosla.

Con los logros que lleva a sus espaldas en estos años, ¿qué supone para usted este reconocimiento por parte de los académicos?

Para mí significa muchísimo. He tenido grandes reconocimientos, pero en esta ocasión te están premiando tus maestros, la gente que te daba clase, la que te lo enseñó todo, tanto en un aula como en un laboratorio, y eso es muchísimo más emocionante que cualquiera de los premios que he recibido. Además, el discurso de contestación lo realiza mi maestro, Francisco García Carmona, al que le debo todo en el mundo profesional.