Murcia prohibirá por decreto la publicidad de casas de apuestas en próximas fiestas

Los juegos de apuestas se han convertido en un verdadero problema entre los jóvenes. Esta realidad ha ido en aumento con la pandemia de coronavirus, ya que las limitaciones sociales han hecho que muchos adolescentes vean en las apuestas una alternativa al ocio saludable para pasar el rato.

Precisamente por este motivo es por lo que el pasado sábado varias asociaciones juveniles no daban crédito cuando vieron que el Entierro de la Sardina servía para hacer publicidad precisamente de locales de juego, concretamente con el reparto de grandes bolsas de plástico para recoger regalos rotuladas con el nombre de un conocido local de apuestas de la ciudad de Murcia.

Esta queja se la trasladaron ayer en persona varios jóvenes a las concejalas responsables de Juventud, Teresa Franco, y de Sanidad, Esther Nevado, tras la presentación del proyecto europeo RE-ACT.

En un encuentro en el que se abordó la problemática del juego entre los jóvenes, como consecuencia de los meses de aislamiento y limitaciones por la pandemia, representantes de la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (Femae), de la asociación Adilescentes y del IES José Planes trasladaron su malestar ayer a las responsables municipales, a quienes les dijeron que no es lógico que se quiera poner solución a un problema y a la vez se le dé publicidad en un evento público multitudinario como es el Entierro de la Sardina.

La concejala Esther Nevado les explicó que la publicidad de esas bolsas no depende directamente del Ayuntamiento sino de los organizadores, la Agrupación Sardinera, aunque reconoció la responsabilidad del Consistorio al ser quien puede o no regular su uso en estos eventos.

Nevado se comprometió con los representantes juveniles a que esto no vuelva a suceder y les dijo que «en la próxima fiesta, cuando se solicite un permiso de uso de la vía pública, se regulará mediante decreto que no pueda haber publicidad de casas de apuestas en el mismo», algo que «hasta ahora no se tenía en cuenta».

En este caso, la concejala Teresa Franco también hizo mención a la publicidad sexista que hay en vallas por todo el municipio, «algo contra lo que estamos luchando, pero aún no está en vigor la ordenanza que lo regule y nos permita retirarla».

Javier Bastida, miembro de la asociación Adilescentes, explicaba ayer durante la presentación de RE-ACT que las apuestas online entre jóvenes han aumentado muchísimo en estos dos últimos años debido al tiempo que han pasado en casa y «aunque la edad mínima para apostar son los 18 años, todos sabemos que esta es una regla que no se cumple».

Bastida recordó que «Murcia es la región con más casas de apuestas por habitante de toda España», por lo que reclamó alternativas a este tipo de ocio. «Necesitamos un ocio más sano y otras opciones», dijo el miembro de Adilescentes.

Erica Pérez, alumna del IES José Planes de Espinardo, también expuso que han realizado un cuestionario entre los compañeros del centro para conocer si existe el hábito de ir a las casas de apuestas y ha quedado constatado que esto es así, por lo que cree necesario que se actúe de inmediato y se busquen alternativas a este tipo de actividades.

También hizo mención a esta problemática Andrés Campillo, representante de Femae, quien insiste en que «la covid nos ha influido a los jóvenes en nuestro día a día con un aislamiento social que está teniendo consecuencias».