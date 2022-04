Durante tres días, del 5 al 7 de abril y bajo el lema ‘Back to business’ (‘Vuelta a los negocios’), Berlín se transformó en la capital de la industria mundial de frutas frescas gracias a la prestigiosa feria Fruit Logistica 2022, que regresó tras el parón de un año a causa de la pandemia. Más de 2.000 expositores procedentes de 97 países ofrecieron una visión global del mercado y presentaron, a nivel decisorio, sus productos, servicios y soluciones técnicas a más de 40.000 compradores y visitantes profesionales de más de 130 países.

«Los preparativos para esta edición fueron difíciles. Hubo obstáculos, no solo para nosotros como organizadores de ferias comerciales. Por lo tanto, me gustaría darle las gracias a todos los expositores y visitantes profesionales que se reunieron en Berlín. Fueron recompensados con muy buenas transacciones comerciales. Y a todos los que, en esta ocasión, no pudieron estar, les esperamos, con mucho gusto, la próxima vez», así se expresa Kai Mangelberger, gerente de proyectos de Fruit Logistica.

Esta feria está especializada en el comercio mundial de frutas y cubre toda la cadena de distribución de la industria hortofrutícola, desde el productor hasta el punto de venta. Así, y como la Huerta de Europa, la Región de Murcia tenía que estar presente en esta cita internacional, a la que acudieron decenas de productores regionales a presentar sus productos novedades y a reivindicar la calidad de nuestra tierra.

Datos que prueban su alto nivel

Como si la pandemia no hubiera acontecido casi, tanto expositores como visitantes profesionales han hecho un balance general positivo al término de la Fruit Logistica.

Desde el punto de vista de los expositores, se registró una gran actividad comercial durante los tres días de la feria: más del 40% realizó transacciones comerciales durante la feria, según una encuesta llevada a cabo por la organización del evento. Más de cuatro de cada cinco expositores esperan, asimismo, un negocio posterior a la feria de muy bueno a satisfactorio.

Los datos también revelan que, entre los visitantes profesionales, más del 40% lo fueron por vez primera en la Fruit Logistica de este año, a pesar de las incertidumbres en la planificación debido a la pandemia. Con más del 80%, la proporción de visitantes extranjeros también se encuentra en el alto nivel habitual.

Así, la feria sigue siendo el punto de encuentro para aquellas personas responsables en la toma de decisiones: alrededor de 7 de cada 10 visitantes profesionales desempeñan un papel decisivo o codecisivo en su empresa.

Asimismo, la presentación y el atractivo de Fruit Logistica tampoco han perdido su valor en esta edición: más del 90 % de los visitantes profesionales tuvieron una impresión general positiva, y el mismo porcentaje recomendaría el evento a colegas o socios comerciales.

Las calificaciones estables para la creación de redes y los acuerdos comerciales completan la imagen positiva por parte de los visitantes profesionales de la Fruit Logistica 2022: más del 30 % cerraron acuerdos comerciales durante la feria comercial, más del 80 % pudieron establecer nuevos contactos comerciales.

En este contexto, no sorprende que más del 80% de los expositores ya tenga previsto participar en la Fruit Logistica 2023, para la que ya hay fecha: tome nota, del 8 al 10 de febrero de 2023.