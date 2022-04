Ribera: "Es uno de los espacios más degradados del Mediterráneo"

El Mar Menor también fue el protagonista del mensaje por vídeo que envió ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al evento ‘Interactive Dialogue of the General Assembly on Harmony with Nature’, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Tras agradecer el trabajo realizado por Naciones Unidas para promover el cuidado, el conocimiento de los recursos naturales con los que cuenta planeta, la ministra aseguró que en España se está viviendo un proceso «sumamente interesante». En este sentido destacó la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso de los Diputados y que quiere reconocer personalidad jurídica «a uno de los lugares más maravillosos, más emblemáticos, pero también más degradados de nuestro querido Mediterráneo: el Mar Menor», señaló la ministra.

En su mensaje, Ribera destacó que el Mar Menor es «un ecosistema muy sensible, una de las lagunas saladas más importantes del área europea, donde las grandes amenazas proceden, precisamente, de tierra firme, por unas presiones acumuladas desde hace décadas que hacen que hoy esté en grave peligro». Cerró su intervención afirmando que ella y su Ministerio están «empeñados en su recuperación» y que para conseguirlo, se inspiran «en soluciones basadas en la naturaleza». La ministra agradeció en su intervención en el foro el trabajo de los promotores de la ILP «y en particular a la profesora Teresa Vicente por su inmenso trabajo de divulgación, de solidaridad, de pedagogía, de empeño por garantizar el respeto a los derechos, a las circunstancias, a las potencialidades que tiene este espacio para poder ser recuperado», señaló Teresa Ribera, que apostilló: «cuanto antes, mejor». La ministra finalizó su discurso haciendo un llamamiento a que todos «tomen conciencia de lo que representa el Mar Menor».