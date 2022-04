España cuenta con un parque de viviendas construido antes de los ochenta sin una normativa clara en materia de eficiencia energética, por lo que el potencial de la rehabilitación energética en edificios es enorme.

El parque de edificios existente consume en torno al 30% de la energía final del país y es responsable de, aproximadamente, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Urge, por tanto, actuar mejorando la eficiencia energética de nuestro parque de viviendas, a través de la rehabilitación integral de edificios y de la integración de fuentes de energía renovable, reduciendo el consumo energético de los hogares, las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentando el autoconsumo.

La transformación de la mayor parte de estos edificios no sería posible sin el impulso público, dando cobertura económica a su necesaria regeneración. En este marco se encuadran los programas de ayudas del Real Decreto 853/2021 el cual plantea en su exposición de motivos la necesidad de una visión integral, y establece instrumentos para garantizarlo como el nuevo ‘Libro del Edificio Existente’. Para esto, la CARM va a subvencionar casi la totalidad de este informe técnico previo (‘Libro del Edificio Existente’), pretendiendo así que el coste de comenzar el proceso no suponga una barrera económica. Este programa cubre también un porcentaje de ayuda importante de los proyectos que deban desarrollarse, de manera que la redacción del proyecto no suponga un freno para ejecutar las actuaciones.

Asimismo, el resto de los programas de ayuda apuestan por la combinación de la mejora de la eficiencia energética de la envolvente con la integración de las fuentes de energía renovables. Se priorizan enfoques integrales como la mejora en la accesibilidad, conservación, seguridad de utilización y digitalización de los edificios.

Para darle respuesta a esta misión rehabilitadora, el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) ha creado la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación de Murcia, la OARMU. Con sede en la capital regional, la OARMU es un instrumento al servicio de las administraciones locales, de los profesionales y del conjunto de la ciudadanía en general para facilitar la gestión de las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas y optimizar la ejecución de proyectos con el fin de que el mayor número de familias se beneficie de los fondos europeos y poder así mejorar su calidad de vida.

La misión de la OARMU es dar cobertura, informar, asesorar y acompañar tanto a arquitectos como a ciudadanos interesados en rehabilitar y reformar cualquier edificio y en particular viviendas, se actúa como ‘Ventanilla única’ integral para ciudadanos, profesionales y empresas que participan en una misma actuación de rehabilitación. También el COAMU tiene un convenio firmado con los Administradores de Fincas, agente fundamental en Comunidades de Propietarios.

Con esta Oficina se pretende quitar el miedo inicial a las personas que quieran rehabilitar su vivienda y no sepan cómo hacerlo, se informa de los pasos a seguir, subvenciones a las que optar y profesionales con los que contar.

«Desde OARMU hemos realizado recientemente una Jornada Tecnica Informativa sobre el Programa de Impulso para la Rehabilitación de Edificios Públicos Pirep, disponible en la web del COAMU, en dicha jornada contamos con la presencia de 7 ayuntamientos que van a convocar próximamente concursos públicos para rehabilitar edificios emblemáticos de su municipio», señalan desde el Colegio. En esta línea ya se han publicado: el concurso para la rehabilitación de las antiguas escuelas graduadas en la Unión, así como dos concursos en Alcantarilla, la rehabilitación de la casa fabrica Esteva para museo de la conserva y el chalet de José María Precioso para sala de cultura de usos múltiples.

«También estamos ofreciendo a nuestros profesionales formación específica en aspectos técnicos y normativos como el curso gratuito sobre el ‘Libro del Edificio Existente’, con el que se obtienen los conocimientos necesarios para la realización de dicho informe», añade la entidad colegial.