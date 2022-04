La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha exigido este viernes «urgentemente» a Bruselas que se apliquen aranceles para las producciones de países no comunitarios que «están entrando de manera masiva en el mercada europeo».

En un comunicado, el secretario general de Asaja en Murcia, Alfonso Gálvez, advierte de que no se puede «consentir que las producciones de países no comunitarios sigan entrando en el mercado europeo, debe prevalecer en primer lugar la preferencia comunitaria, ya que se está incumpliendo por parte de la Comisión Europea, en beneficio de ciertos lobbies del comercio agroalimentario. Es de máxima prioridad poner en marcha medidas arancelarias ante la invasión de productos hortofrutícolas no comunitarias que están llegando al mercado europeo».

Al mismo tiempo, el portavoz de ASAJA comenta que «la soberanía y seguridad alimentaria europea está en su peor momento, y la dependencia exterior es una realidad de gravísimas consecuencias a muy corto plazo, con impacto directo en la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y el empleo en el medio rural».

Además, ha subrayado que «se debe realizar una exhaustiva vigilancia fitosanitaria a las importaciones de países no comunitarios, para evitar que puedan entrar en territorio europeo plagas y enfermedades que serían devastadores para nuestro sector».