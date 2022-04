Replastic Solutions, empresa Emprendedora del Mes de junio 2021, nace cuando Iván Segado se pregunta quién repara y mantiene en perfecto estado para su uso todos esos envases de plástico que se iban acumulando durante el confinamiento. Con el objetivo de ayudar a empresas y particulares a darle una segunda vida a sus materiales plásticos, ayudando así al medio ambiente y ahorrando costes, Replastic Solutions ofrece un amplio abanico de soluciones entre las que destacan la reparación y modificación de envases, de residuos sólidos urbanos, de embarcaciones de recreo, de depósitos de gasoil y agua, la fabricación de piezas 3D y la gestión de residuos sobrantes.

Gracias a su servicio técnico, su cercanía con el cliente, honestidad y fiabilidad, Replastic Solutions ha conseguido acumular una amplia experiencia en trabajos de soldadura plástica pese a ser una empresa joven.

Ante las medidas que sobre el plástico se han ido tomando en los últimos tiempos, y que en el futuro más próximo plantea algunos cambios, desde Replastic Solutions lo tienen claro: «El problema que hay no es el plástico, sino la forma de usarlo. Si no es la adecuada, es entonces cuando aparecen todos esos problemas que afectan al medio ambiente. El plástico es un aliado en muchos sectores, y sin él no serían posibles ni almacenajes en cantidad ni el transporte de los productos, así como su envasado. Solo hay que saber cómo usarlo correctamente estos materiales plásticos, qué se puede reparar y cuando llega a su fin su vida útil para reciclarlo correctamente».

En Replastic Solutions tienen claro que su mayor activo es su equipo de trabajo, y por ello, bajo una trabajada estrategia de RSC, cuentan con proyectos activos de inclusión social dirigidos a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Colaboran con Yohumanize, una consultoría especializada en intermediación e integración, y en los últimos meses han lanzado proyectos de sostenibilidad empresarial, rentabilidad social a través del compromiso, igualdad de oportunidades, productividad y bienestar social del buen talento humano en las empresas. Continúan trabajando en esta línea para seguir creciendo como empresa, ayudando a las personas bajo la guía de la Responsabilidad Social Corporativa.