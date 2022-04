El Gobierno regional vuelve a exigir al Ministerio que «actúe ya» en el Mar Menor

Ante el riesgo de una nueva anoxia en el Mar Menor a causa de las últimas lluvias, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha vuelto a apremiar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) a que «actúe ya» en la laguna para evitar episodios como «los de agosto del año pasado».

Miras ha recordado que el Miteco se comprometió, hace un año, «a cortar el agua de forma inminente a los regadíos ilegales, a licitar el bombeo de fractura de bombeo la rambla de El Albujón y que había 300 millones de euros para inversiones y, un año después, aquí nadie invertido nada». El presidente de la Comunidad ha apuntado que los científicos han señalado cuáles son los problemas de la laguna salada y ha citado las aportaciones de agua proveniente de la rambla de El Albujón que desemboca al Mar Menor «cada segundo 1.100 litros de agua», lo que convierte este cauce «en el segundo río más caudaloso de la Región» aunque, ha precisado que es «un agua cargada de nitratos» una situación que López Miras ha calificado de «insostenible»; así, ha exigido al Miteco «cortar el agua» y cerrar «sin demora» todos los regadíos ilegales; además de evitar las aportaciones que proceden de la rambla de El Albujón.

El presidente autonómico pide al Estado que «corte el agua» y cierre «sin demora» todos los regadíos ilegales

Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como el consejero de Presidencia Marcos Ortuño tras el Consejo de Gobierno, se ha lamentado de que el Ministerio «por el momento solo ha enterrado el Proyecto Vertido Cero», al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo central «todavía no ha eliminado 8.500 hectáreas de regadío ilegal».

La portavoz y vicesecretaria general del PSRM, Carmina Fernández, ha asegurado que l Gobierno de España es quien está asumiendo las competencias no ejercidas por quien las tiene, el Gobierno de López Miras. Fernández ha señalado que «la desvergüenza» del PP se vio clara cuando no se sumó desde el inicio a la ILP para dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor, y solo lo hizo cuando comprobó la dimensión que tenía, con 600.000 firmas y un gran apoyo social. «El descaro del Gobierno regional y el PP ha llegado a tal extremo que el Ministerio de Transición Ecológica no ha tenido otro remedio que sustituir en sus competencias al Ejecutivo de López Miras para evitar certificar la muerte del Mar Menor», ha manifestado, indicando que «solucionar los 27 años de desidia del Gobierno regional» es una tarea que llevará bastante tiempo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de San Javier, Matías Cantabella, ha criticado que el Gobierno regional se excuse en los recientes episodios de lluvias para explicar lo que ya parece «un desastre inevitable», y ha advertido de que el Mar Menor está a punto de vivir «una nueva anoxia», apuntando directamente al presidente autonómico, que ha encontrado en la lluvia «una nueva cabeza de turco al que culpar por la triste situación del Mar Menor», lo que es «una burda excusa para no asumir su propia responsabilidad.