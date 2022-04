Empieza la cuenta atrás para otro de los días grandes de las Fiestas de Primavera de Murcia: el próximo sábado 23 de abril, día del Entierro de la Sardina.

Ayer los murcianos ya disfrutaron del desfile del Entierro Infantil. Dos años después del último, tras una pandemia, los niños arrancaron ansiosos por volver a recorrer las calles de la capital.

Será el sábado cuando se celebre el desfile grande, en el que participarán alrededor de 2.000 personas. A continuación, te contamos las actividades programadas para el 23 de abril, así como el recorrido del Entierro de la Sardina 2022.

Programa de actos del sábado 23 de abril

11:00h Pasacalles de los grupos sardineros por la ciudad.

12:30h Desfile de Dña Sardina. Itinerario: Pza. Belluga, C/ Salzillo, C/ Trapería, Pza. Sto. Domingo, Avda. Alfonso X el Sabio y Pza. Circular.

14:00h Traca en la plaza Circular encendida por El Gran Pez y por Doña Sardina.

20:30h Gran desfile del Entierro de la Sardina.

Recorrido del Entierro de la Sardina 2022

Itinerario del desfile: Avda. S. Juan de la Cruz, C/ Sta. Joaquina de Vedruna, C/ Princesa, C/ Alameda de Colón, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Avda. Primo de Rivera, Plaza Díez de Revenga, Avda. Ronda Norte y Plaza de Castilla.

A su término (a la una de la madrugada aproximadamente) se procederá a la quema de la Sardina y alrededor de la 1.15 h monumental castillo de fuegos artificiales.