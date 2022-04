Ciudadanos propondrá la creación de la figura del "autónomo vulnerable" para evitar los efectos negativos que supone la subida de los precios de la energía y del carburante. Esta es solo una de las treinta medidas que la formación naranja presentará el jueves de la próxima semana a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Región de Murcia.

Se trata de uno de los colectivos que más está sufriendo durante la crisis económica provocada por la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente subida de la tarifa eléctrica, del diésel y de la gasolina. Además, sobre los trabajadores por cuenta propia también fueron especialmente castigados durante la pandemia de coronavirus debido a las restricciones para que pudieran trabajar y abrir sus negocios a pleno rendimiento. Por este motivo, las iniciativas de la formación implican a todas las administraciones.

Además, Ciudadanos también apoya la suspensión de cualquier subida de impuestos y cotizaciones para autónomos, al menos, hasta que se recupere el PIB anterior a la pandemia, indican desde el partido liberal.

Del mismo modo, la formación que dirige en Murcia María José Ros exige al Gobierno de España que aplace el aplace la implantación de la reforma del sistema de cotización de autónomos, que entienden que aumenta sobre ellos la presión fiscal.

Otra de las medidas que van a presentar y a la que ha tenido acceso La Opinión es una ayuda extraordinaria de cese de actividad de forma urgente para todos aquellos autónomos cuya actividad haya caído un 50%.

«Si los autónomos no se recuperan de esta nueva crisis, la Región de Murcia tampoco lo hará. Los autónomos son un colectivo fundamental, que sustenta el tejido productivo y genera más de 3 millones de empleos en toda España, y por eso Cs siempre ha estado cerca de los autónomos defendiendo su trabajo», defiende la líder de los naranjas murcianos, que critica que, «ya a principios de año, el gobierno de España vetó las enmiendas de Cs para evitar la subida de cuotas a los autónomos, y en la Región, desde que Ciudadanos no está en el gobierno, las políticas a favor de los autónomos están congeladas». Por este motivo, pide al presidente regional, Fernando López Miras, «que se ponga en la piel de un autónomo, que es esa persona que va al supermercado, que ve cómo han subido los precios de la luz y de todo tipo de alimentos por encima del 10%, pero es que, además, si tiene una peluquería, un negocio o un bar, también le han subido la factura de la luz, los suministros y han tenido dificultades en la pandemia de los que aún no han salido». Para Ros, «el panorama es desolador y ante eso tenemos una gobierno en total inacción». Desde Cs aseguran que estas acciones concretas buscan «que los autónomos puedan salir de la crisis».

Un total de 60 medidas

Estas treinta medidas en las que trabaja Ciudadanos se sumarán a las otras treinta que el partido naranja ya propuso a Croem a finales del mes pasado para afrontar la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Entonces, plantearon adaptar las escalas autonómicas de recaudación del IRPF, ayudas a la financiación de las empresas o ayudas autonómicas especiales para los sectores y autónomos afectados por los incrementos de precios de fertilizantes y cereales, entre otras medidas.