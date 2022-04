"La Región es un ejemplo de lo que no tiene que ocurrir con la extrema derecha"

Malos tiempos para el socialismo en Francia, cuyo partido se encuentra al borde del abismo. Entre tanto, un murciano de Sangonera la Verde, Pedro Iniesta, acaba de ser nombrado secretario general del PSOE de París, una ciudad donde «suele hacer mal tiempo», pero también «muy poética y que se presta a la melancolía y a la lírica». Se nota que es profesor de Literatura.

¿Cómo acaba un murciano de Sangonera La Verde en París?

Hice el Erasmus allí, previamente. Me apetecía volver a la ciudad y vi que se liberaba un puesto como profesor de Literatura en la Universidad París X. Me vine para un año y ya llevo seis porque, cuando se me acabó el contrato, empecé a trabajar en la enseñanza secundaria, donde sigo. El año pasado aprobé la oposición y ya soy funcionario.

Militaba desde joven en la Región de Murcia y no ha perdido el carné por el camino.

Me acerqué al PSOE con 13 años y lo primero que hice cuando cumplí 18 fue afiliarme. Estuve en la Ejecutiva local de Sangonera la Verde y en el Comité Regional del PSRM. Cuando me vine a Francia, tardé un poco en militar porque no sabía durante cuánto tiempo iba a estar. Pero cuando supe que me quedaba, no dudé.

"Me parece lamentable que el Gobierno murciano esté compuesto por tránsfugas"

Mucha gente no sabrá que en París los socialistas españoles también tienen su sitio y que se trata de una sede muy simbólica.

La agrupación tiene más de 110 años. Fue fundada en 1909 y ha formado parte de la historia de España, ya que allí han estado miembros del exilio republicano. Además, tuvo un papel muy importante en la refundación del PSOE en el Congreso de Suresnes (Francia), en 1974.

Secretario general con solo 29 años. Y con el 100% de los votos.

Colaboro con la agrupación desde hace ya cuatro años. Me he implicado bastante y les he ayudado en la organización de eventos y actos. Hubo que renovar la ejecutiva porque Antón Leis, mi predecesor, fue nombrado secretario de cooperación internacional y no podía seguir en el cargo. Los compañeros me animaron, dijeron que soy joven, que conozco el partido y que tengo ganas de trabajar. No me lo pensé demasiado.

¿Los militantes de la agrupación son todos españoles?

Sí. Hay quien tiene doble nacionalidad. En la agrupación conviven dos generaciones. Hay una parte que viene de la inmigración española tradicional, con militantes que vienen del exilio español, y otro sector tiene que ver con la nueva emigración: expatriados, profesionales universitarios, liberales, etc.

"Lamentamos el resultado pésimo del PS. La izquierda francesa tenía que haber intentado una candidatura de unidad"

Supongo que el PSOE vivió en París con estupor los resultados de la primera vuelta de las presidenciales francesas. El ‘Parti socialiste’ (PS) casi ha desaparecido.

Tenemos una buena relación con el PS, pero somos dos organizaciones diferentes. No obstante, lamentamos el resultado pésimo que han tenido. Lo que tenía que haber hecho la izquierda francesa es haber intentado una candidatura de unidad para pasar a segunda vuelta. Ahora toca pedir el voto contra la extrema derecha.

En España sonaría muy raro escuchar a un político pedir el voto para otro partido diferente al suyo.

Sí, la cultura política francesa es diferente de la española. La segunda vuelta está muy interiorizada. Ahora se trata de evitar que los extremistas lleguen al poder.

En España la historia es diferente. Especialmente en la Región de Murcia.

No solo me sorprende, sino que me parece lamentable que el Gobierno de la Región de Murcia esté compuesto por tránsfugas y que la consejera de Educación haya impulsado medidas como el pin parental. Cuando aquí le explicamos a la gente que la extrema derecha forma parte de algunos gobiernos autonómicos y que, incluso, interviene en la educación, que es un derecho fundamental de los jóvenes, se sorprenden mucho. La Región es un ejemplo de lo que no tiene que ocurrir y de cómo los demócratas se tienen que poner enfrente de la extrema derecha.

"Echo de menos Murcia, pero acabo de asumir un compromiso con el PSOE aquí"

Pero al mismo tiempo está en Francia, uno de los países en donde la extrema derecha ha cogido más fuerza en Europa.

Es cierto que el auge de la extrema derecha aquí es importante. Francia tiene una población muy diversa y heterogénea y una parte de ella ha desarrollado una suerte de racismo y odio al diferente que ha ido calando. Lo que ocurre es que, frente a la extrema derecha, los partidos de izquierda y de derecha se ponen del lado de la democracia y de los derechos humanos, haciendo un cordón sanitario que impide a los extremistas llegar al poder. Es lo contrario de lo que ocurre en España.

¿Va para larga su estancia allí?

Estoy feliz con mi oposición. Además, acabo de asumir un compromiso importante con el PSOE en París. Me veo aquí, al menos, a medio plazo. De todas formas, siempre echo de menos Murcia, tengo allí a mis amigos y a mi familia. Seguiré yendo cada vez que pueda.