El fin de la mascarilla siembra dudas entre los trabajadores y las empresas de la Región

Dónde sí y dónde no. Es la pregunta que se hacen los miles de trabajadores de la Región de Murcia que tienen que ir a partir de hoy a echar su jornada laboral en sus empresas tras la retirada de la mascarilla en espacios interiores, medida que se aprobó ayer en toda España y que ha entrado en vigor esta misma mañana.

La incertidumbre, a falta de conocer el texto íntegro aprobado ayer en el Consejo de Ministros, sigue presente entre los empleados murcianos, ya que van a tener que ser los propios empresarios los que decidan si en sus negocios se debe utilizar obligatoriamente o no el cubrebocas.

El real decreto, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deja en manos de las empresas la potestad de imponer o no su uso a los trabajadores a partir de la valoración que hagan los servicios de prevención de riesgos laborales, mientras que en el resto de ámbitos pasará a estar solo recomendada.

De esta forma, las dudas sobre su uso o no entre el sector empresarial murciano no solo no se han disipado, sino que se han acrecentado en las últimas horas.

La incidencia continúa al alza con más de 200 casos en un día Los casos de coronavirus continúan aumentado notablemente en la Región de Murcia. La incidencia acumulada a catorce días en la Comunidad ha subido 73 puntos en tan solo un día al alcanzar los 673 casos por cien mil habitantes al contabilizarse mas de doscientos nuevos contagios. A siete días la incidencia ha subido 36 puntos y alcanza los 361 casos en la última semana, destacando especialmente los municipios de Moratalla (1.364 casos), Caravaca (1.053), Pliego (932), Aledo (872) y Ulea (781). En la Región de Murcia hasta la fecha se han diagnosticado 398.869 casos de coronavirus. Se encuentran hospitalizados 130 pacientes y de ellos, 12 en la UCI. La Consejería de Salud notificó en la última jornada tres muertes más por coronavirus, por lo que el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 es de 2.224.

El presidente de Croem, José María Albarracín, asume que va a ser «responsabilidad» de los empresarios buscar «la mejor fórmula a aplicar en sus instalaciones. Tienen la solvencia suficiente para saber cómo tienen que actuar una vez que se publique el texto definitivo de la nueva normativa», explica Albarracín a La Opinión.

«Llamamos a la prudencia y a la responsabilidad individual de las personas para que sigan la recomendación de que, en caso de no poder mantener la distancia de seguridad de metro y medio y que se produzcan reuniones con un importante número de personas, se mantenga el uso de la mascarilla», indica el presidente de la confederación regional que representa a los empresarios murcianos.

Ante la decisión del Gobierno central de dejar en manos de las propias empresas y de los respectivos servicios de prevención de riesgos laborales el uso o no de la mascarilla, Albarracín explica que por el momento «no se han recibido quejas» al respecto, pero sí lamenta que no se haya tenido en cuenta un «criterio único para todos los territorios y comunidades autónomas». Una vez más, apunta Albarracín, empresarios y trabajadores tendrán que actuar «de la mejor forma posible, con responsabilidad y prudencia».

Los sindicatos piden tiempo

Por su parte, Juan Blázquez, secretario de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras, es partidario de que la mascarilla siga siendo obligatoria en espacios interiores durante al menos unos veinte días más en la Región de Murcia, ya que la incidencia acumulada de la covid sigue al alza tras el fin de la Semana Santa y durante el comienzo de las Fiestas de Primavera en Murcia.

«Lo que queremos en anteponer la protección colectiva de los trabajadores. Hay que extremar la prudencia. Todavía hay un riesgo serio de contagio y hay que proteger a los trabajadores en su entorno laboral», manifiesta Blázquez.

«Lo que sí constatamos es que la mascarilla evita notablemente el contagio. A falta de conocer los detalles concretos del decreto del Gobierno, como es algo que los servicios de prevención de riesgos laborales tendrán que tratar con la propia dirección de la empresa, se debe garantizar el metro y medio entre los puestos de trabajo, una correcta ventilación, así como evitar la concurrencia en espacios de tránsito de la propia empresa», añade el secretario de Salud Laboral del sindicato CC OO.

Piden que impere el «sentido común» en los centros educativos

El tercer trimestre escolar será sin mascarillas en la Región de Murcia, al menos de forma obligada. El decreto aprobado ayer por el Gobierno de España permite que los profesores y alumnos de Primaria y Secundaria ya no tengan que llevarla en clase, noticia que celebra la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Juan González, la más representativa de la Región de Murcia.

Su presidenta, Marisa Maldonado, explica a La Opinión que desde el primer momento se han seguido las «recomendaciones sanitarias» y que en los centros educativos los jóvenes, niñas y niños «debían tener las mismas normas que en el resto de ámbitos».

«Nos parece positivo que la retirada de las mascarillas llegue también a los centros educativos, por supuesto, con prudencia y prevención, tomando las medidas necesarias, ante cualquier situación sospechosa», señala Maldonado. Asimismo indica que a partir de ahora se debe respetar a cualquier miembro de la comunidad educativa que desee seguir llevándola y que debe imperar el sentido común: «Si cualquier persona tiene síntomas o piensa que puede estar contagiado, debe llevarla dentro del aula».

En cambio, Nacho Tornel, secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO, expone que la Región sigue inmersa en un «repunte de casos» tras las fiestas de Semana Santa y en plena celebración de las Fiestas de Primavera. «El sentido común dice que las aulas también se pueden convertir en un lugar más de contagio. Se debería haber postergado esta medida de relajación a un momento posterior a las vacaciones».