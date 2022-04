La Región de Murcia batirá récord con 60.000 nuevos hogares hasta 2035

La Región de Murcia será la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento en el número de hogares, según el último estudio de Proyección de hogares 2020-2035 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento será de casi 61.500, lo que elevaría a unos 608.382 el número de hogares en la Región. Esto supone 11,2% más en 2035, lo que colocará a la Comunidad en tercera posición, tras las Islas Baleares (12,6%) y Canarias (11,3%).

Juan Carlos Solano, doctor en Sociología, explica que este aumento se debe a que el tamaño de los hogares es cada vez más pequeño, no solo en la Región, sino en todo el país, por el descenso en el número de nacimientos. «El índice sintético de fecundidad, que es el número medio de hijos por mujer en periodo fértil, cayó de 1,24% a 1,19% en España, aunque la Región tiene una fecundidad un poquito más alta, no se diferencia enormemente de la media nacional», argumenta.

Por esta razón, «es lógico que cada vez tengamos más hogares, porque cada vez son más pequeños», afirma el sociólogo.

Murcia será la comunidad del país con menos porcentaje de familias unipersonales

Además, establece que en 1960 el tamaño medio de los hogares era de 4 personas. Sin embargo, el informe del INE revela que esta cifra disminuirá en la Región de 2,74 personas a 2,61 en 2035. «Seguimos perdiendo tamaño de hogar, porque los hogares crecen más rápido que la población» justifica Solano.

También se observa un crecimiento en el porcentaje de hogares unipersonales de un 2,8% en España en 2035, ya que «nos casamos, emparejamos y tenemos hijos tarde, con lo cual es más probable que siempre haya más hogares unipersonales», asegura el sociólogo. Asimismo, Solano confirma que hay un cambio cultural en cuanto a la emancipación, ya que en España no se suele compartir piso salvo que sea necesario y eso provoca que cada vez haya más hogares unipersonales. Cuantos más hogares unipersonales menor es el tamaño medio del hogar.

Sin embargo, la Región de Murcia será la comunidad con el porcentaje más bajo de hogares unipersonales, con un 24%. Solano asevera que Murcia es una región conservadora, somos de las comunidades con mayor tamaño de hogar. Además, el informe establece que la Región es muy dinámica demográficamente, lo que hace que el número de hogares unipersonales se reduzca. A diferencia de Asturias y Castilla y León, que se sitúan a la cabeza de este dato, porque el envejecimiento está provocando que la gente se quede sola en casa. En el pasado, explica Solano, las personas mayores cuando se quedaban solas se iban a vivir con otros familiares, pero desde la década de los 70 esta cifra ha caído en picado a «niveles casi mínimos».

La inmigración es otro factor que potenciará el incremento en el número de residencias

«Cada vez son menos frecuentes los hogares con otras personas a cargo porque las personas mayores tienen mayor calidad de vida, pueden vivir más tiempo solas y normalmente prefieren quedarse en sus casas. Es común que en comunidades más envejecidas haya más hogares unipersonales sobre todo ocupados por mujeres mayores, que es el perfil clásico. Aunque ese perfil cambió con el boom inmobiliario, los hogares unipersonales de los jóvenes se dispararon. No obstante, con la crisis se truncó. Cuando se produzca una recuperación económica esperemos que los jóvenes se emancipen antes y creen más hogares unipersonales de solteros», razona el sociólogo.

Solano destaca que la inmigración será otro aspecto que potenciará el incremento del número de hogares. Porque la Región, en comparación con otras comunidades, tiene un alto porcentaje de población migrante (14%) y con los años seguirá creciendo, lo que influirá en el tamaño de los hogares.

Las proyecciones realizadas por el INE tienen en cuenta parámetros de natalidad, fecundidad, mortalidad y migraciones, que son los elementos fundamentales.

Aunque Juan Carlos Solano matiza que las proyecciones están para que no se cumplan, «cabe la posibilidad de que suceda y no es descabellado que en las próximas décadas sigamos creciendo en población». «Tenemos más migración aunque no tengamos descendencia para cumplir la reposición de la población, por lo que sí veo viable que esto suceda, es una tendencia que estamos viendo que se está consolidando y los hogares pueden crecer por encima de la población».

La estimación es de 4.100 nuevos hogares al año

El estudio de Proyección de hogares 2020-2035 del INE establece la creación de unos 4.100 hogares anuales para lograr satisfacer las necesidades de la población.

Según explica José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), en comparación con los hogares que se construyen cada año la cifra está muy por debajo de la publicada en el estudio.

La cifra del INE está muy por debajo de las 2.635 viviendas construidas en 2021

Blázquez explica que hasta el año pasado la media de viviendas anuales construida era de 1.400, sin embargo, en 2021 esta cifra se ha visto incrementada en 2.635 viviendas. A pesar de este crecimiento, se sigue manteniendo por debajo de las hipótesis planteadas en el estudio.

«En 2020 la Región de Murcia fue la comunidad autónoma en la península con mayor crecimiento de hogares», afirma Blázquez. Si esta tendencia continúa, se cumplirían las proyecciones de un aumento de población residente en España del 2%. Si así sucede, «habría que llegar a la cifra de construcción de viviendas estimada, porque representa el número de familias que necesitarán un hogar. Por tanto, habría que cumplirlo», añade.

Además, hay un aspecto que el presidente de los promotores considera que no se tiene en cuenta en la proyección: las segundas residencias, algo que a su juicio habría que incluir porque «la Región es muy apta para potenciar las segundas residencias» argumenta.