"La tramposa y propagandística Ley de Aceleración debe derogarse porque crea expectativas falsas"

El abogado murciano experto en Derecho Urbanístico Juan Enrique Serrano acusa a la Comunidad de aprobar leyes confusas, que son difíciles de aplicar, y de dejar el urbanismo en manos privadas. Ha publicado un libro junto a Maximiliano Gómez Hita en el que analiza las consecuencias que ha tenido la denominada ‘autorización de usos y obras provisionales’, una figura que, a su juicio, ha sido utilizada para legalizar la indisciplina.

¿Por qué ha dedicado un libro a esta figura legal?

Es un tipo de licencia que tendría que ser poca cosa en el Derecho Urbanístico, que es muy grande, muy ambicioso y regula la ciudad, el espacio. Esta figura sería una anécdota, puesto que se trata de la licencia de usos y obras provisionales, que se dan incluso contraviniendo las determinaciones del Plan General. La licencia es definitiva, lo provisional es la obra o el uso que se permite mientras no crece la ciudad. El promotor lo inscribe en el Registro de la Propiedad para cuando la Administración le diga que quite la actividad y ponga el suelo todo como estaba. Ahora incluso hay que poner un aval que garantice que lo va a quitar.

¿Por qué tanta atención?

Sirve para todo, para poner un depósito de hormigón que necesito para estar trabajando cinco años y después lo quito; para una gasolinera y para cualquier cosa, pero en Murcia sirve sobre todo para regularizar situaciones ilegales. En la Región esta figura tiene un desarrollo legislativo mayor que en otros sitios. En el resto de España ha ido desapareciendo, pero aquí está sirviendo para regularizar actividades económicas generadoras de empleo y riqueza preexistentes sin licencia.

Pero si son autorizaciones provisionales, ¿cómo pueden regularizar actividades no permitidas?

Hay una interpretación dispar y contradictoria. Los ayuntamientos tienen criterios divergentes y hay incluso funcionarios que la ven con hostilidad. Hay ayuntamientos en los que se han dado de forma masiva y sin criterio y ahora se deniegan de forma masiva y sin criterio. La Comunidad, mediante un decreto covid, se ha quitado de en medio y ha devuelto la competencia a los ayuntamientos. Esta figura siempre ha estado en la legislación y en Murcia aparece en 2001. Pero en la Región no tiene límite legal para los usos, se pone a la vista que algo ha fallado.

Ha escrito un libro en el que explica cómo el abuso de un tipo de licencia concebida para obras de carácter provisional facilita la legalización de todo tipo de construcciones ilegales y el incumplimiento de las leyes en la Región

¿Qué ha fallado?

Por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia nos ha dotado de un parque inconmesurable de instalaciones y edificaciones ilegales que el propio PGOU ha legalizado con la amnistía de 2001 y que, lejos de provocar un cese de la edificación ilegal, ha provocado un efecto multiplicador. Si yo tengo 5.000 o 10.000 naves ilegales en el municipio y han pasado todos los plazos legales para demolerlas e incluso se han legalizado por la vía de la amnistía del Plan General, que fue un fracaso, un error histórico, ¿qué hago? Esto solo propicia la deslealtad, la insolidaridad, el incumplimiento de las leyes.

¿Tiene alguna solución?

En Murcia hay un parque de construcciones ilegales que hay que asumir y el legislador intenta darle salida a eso. Estamos ante una figurita rara y singular en el Estado, que aquí adquiere un volumen de aplicación enorme, porque no hemos hecho una buena gestión de la disciplina urbanística. Hemos creado un hijo tonto al que hay que darle salida, un parque de edificaciones en las que hay actividades económicas, empleo y riqueza. Esto dio lugar a una tramposa y propagandística Ley de Aceleración, que el Tribunal Constitucional ha clarificado. Pedimos que se derogue por una cuestión de paz jurídica, porque crea confusión. Todas las regularizaciones que se quiera se pueden hacer con la Ley del Suelo de 2015 mejor que con la Ley de Aceleración de 2018, que siembra confusión y ha creado expectativas falsas. El Constitucional precisa su alcance y pone a la vista que no sirve para nada.

¿Cómo puede aplicarse en estas condiciones?

Como las normas que regulan esto son muchas, contradictorias y confusas y se están modificando con frecuencia, los agentes que tienen que aplicarla: los promotores, los particulares, los propietarios de una explotación ilegal y los jueces se encuentran con que es muy controvertida su aplicación.

"El legislador se marca una ley con peor calidad, pero después la sociedad no es capaz de aplicarla"

Y la Dirección General de Medio Ambiente tiene miles de proyectos sin resolver.

No se trata de hacer más leyes, sino de cumplir las que tenemos. Si está atascada la Dirección de Medio Ambiente, hay que resolverlo con funcionarios eficientes y trabajadores, que lleguen por oposición, no digitalmente.

Las empresas de la construcción se quejan de que los funcionarios tienen miedo de firmar.

Si no hay criterios claros, viene el fracaso. El legislador se marca una ley con peor calidad, pero después la sociedad no es capaz de aplicarla. El problema es que el niño ha crecido y ya no lo podemos mandar a otro país. Para aplicar estos criterios hace falta liderazgo.

¿Cuál es su conclusión?

La conclusión de este libro es que el concepto de la policía urbanística le traslada la responsabilidad a la policía del medio ambiente, a las administraciones municipales y autonómicas. La consecuencia es que nos instalamos en el incumplimiento de la norma.

"Si está atascada la Dirección de Medio Ambiente, hay que resolverlo con funcionarios que lleguen por oposición"

¿Cómo lo resuelven en otras comunidades?

La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha sido más valiente. Las administraciones hacen cosas allí que aquí no se hacen, tanto las del PP como las del PSOE. Aquí se deja todo en manos del sector privado. El urbanismo hace 30 años lo hacía la Administración en el 90% de los casos, pero ahora se limita a encauzar y putear la actividad de los particulares. En el País Vasco hay un gran control urbanístico y en Madrid hay mucha agilidad, funciona con flexibilidad.

DISCIPLINA

¿Qué futuro tiene una región en la que hay un control de la disciplina urbanística tan laxo?

Es posible que la mitad de las explotaciones en el suelo no urbanizable sea ilegal, pero nuestra costa es la menos desarrollada. Te vas a Alicante, El Pilar, Torrevieja o Guardamar y todo es un continuo urbano con zonas mejores y otras peores. Aquí, la costa de Cartagena, Águilas y Mazarrón es prácticamente virgen.

¿Los cultivos de tomate que se mantienen en el litoral han ayudado a conservarla sin urbanizar?

Todo el suelo de Cabo Cope ha acabado en manos de agricultores. En toda esa zona de Cartagena hacia el Sur va a ser difícil el desarrollo urbanístico porque la agricultura agroindustrial potentísima ocupa todo el territorio. Pero eso ha hecho que la costa esté virgen de la transformación urbanística, que a lo mejor crea más riqueza que la agricultura, aunque también sea agresiva. Vemos un diseminado caótico en toda la Región, pero tenemos una costa virgen, porque los ayuntamientos y la Comunidad han sido incapaces de hacer los planes generales de Águilas y Mazarrón. Han incumplido todos los plazos legales y la Comunidad mira al techo.

"La costa sigue virgen porque Comunidad y ayuntamientos no han sido capaces de hacer los PGOU"

El Plan General de Águilas se aprobó el año pasado.

Pero no está publicado, porque está en trámite de subsanaciones. De facto, no lo tienen.

Sin embargo, Murcia siempre ha tenido plan, pero hay poca disciplina.

Murcia está desbordada por las licencias provisionales. Tiene el problema de que el diseminado es incompatible con el concepto de sostenibilidad. La ocupación del territorio en la Huerta de Murcia hace que el municipio tenga más kilómetros de alcantarillado que Barcelona. Entonces, las redes de suministro son carísimas. Llevar el agua, el alcantarillado o el alumbrado público y garantizar la seguridad es carísimo. Vivir en la huerta es un concepto de vida de lujo, es el modelo como Los Ángeles, pero haciendo trampa.

¿Cómo ha afectado la pandemia?

La crisis del año 2010 paró la economía del ladrillo. La de la covid, contrariamente a lo que pueda pensarse, ha generado mucho daño en la promoción en las ciudades. Sin embargo, en la costa hay un tirón brutal, sobre todo en la edificación cara de primera línea, lo más caro. En la Región hay poca actividad en la costa, fruto de la mala gestión de sus responsables públicos, pero en Alicante, léase Benidorm, el norte de la provincia o Torrevieja, la costa chuta, porque un señor de Duseldorf que ha estado encerrado en su casa durante la pandemia sueña con venirse aquí. La costa no ha parado. Se ha movido a causa de la covid, porque es el sitio ideal para irse a vivir y teletrabajar.