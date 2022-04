La Ley de Residuos pone en marcha la cuenta atrás para el contenedor marrón

La Ley de Residuos que obliga a los ayuntamientos a separar los residuos de comida del resto de la basura mediante la utilización de un quinto contenedor de color marrón ya ha entrado en vigor, pero los consistorios y la Comunidad reconocen que no saben cuándo estarán en condiciones de poder aplicarla. El texto legislativo publicado en el BOE el pasado 9 de abril da de plazo hasta el 30 de junio para que los municipios de más de 5.000 habitantes empiecen a separar los biorresiduos, es decir, los restos orgánicos de origen animal o vegetal, de los demás desechos que se generan en los hogares y en las empresas. Las poblaciones con menos de 5.000 habitantes tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.

Según se recoge en el preámbulo, «la ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino».

Las poblaciones pequeñas tienen de plazo hasta diciembre de 2023

Está concebida como una de las herramientas que deben contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y contempla que «la política de residuos contribuye a la creación de empleo en determinados sectores, como los vinculados a la preparación para la reutilización y el reciclado, por lo que la ley también contribuye a la creación y consolidación del empleo en el sector de la gestión de residuos».

Para cumplir el objetivo de separar los residuos de la comida del resto de la basura los ayuntamientos tendrán que instalar un quinto contenedor, que solo podrá ser utilizado para depositar residuos orgánicos. La diferencia respecto al contenedor de restos actual en el que se depositan los residuos de la comida es que no podrán arrojarse también desechos de otro tipo que ahora comparten la bolsa, como la tierra de las mascotas o los platos de arcilla.

Los demás residuos serán recogidos en puntos limpios sometidos a las condiciones específicas establecidas para «aceites usados, sustancias peligrosas, los que contengan cantidades significativas de materias primas fundamentales o flujos de residuos objeto de legislación específica de la Unión».

El contenedor marrón deberá sumarse a los cuatro existentes ahora: de papel y cartón, vidrio, envases y de residuos orgánicos.

A partir de ahora deberán separarse los biorresiduos con el fin de reciclarlos para reducir el volumen de basura que llega a los vertederos y a las plantas incineradoras.

Antes del 30 de junio de este año deberá implantarse el quinto contenedor en municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023, en los demás.

La Federación de Municipios reconoce que los ayuntamientos y la Comunidad no llegarán a tiempo

La recogida de los residuos textiles, el aceite de cocina usado y los peligrosos deberá estar resuelta antes del 31 de diciembre de 2024, igual que en el caso de los residuos de muebles y enseres.

El secretario general de la Federación de Municipios, Manuel Pato, explicó que la puesta en marcha de las nuevas fórmulas de tratamiento no se limitan a la recogida, sino que exigen el establecimiento de instalaciones para reciclar y reutilizar los residuos, que a partir de ahora deberán convertirse en compost o en otro tipo de productos aprovechables.

Manuel Pato reconoce que para los ayuntamientos y para el Consorcio de Residuos de la Comunidad, que gestiona la recogida de basura de 41 municipios, «va a ser difícil cumplir los plazos» marcados en el texto legislativo que entró en vigor hace una semana, aunque apuntó que «el establecimiento de plazos cortos a veces sirve para se empiece a correr». Pato indicó que los alcaldes deberán sentarse ahora con la Dirección General de Medio Ambiente para «acompasar» la implantación del nuevo contenedor y establecer «la hoja de ruta a seguir».

Murcia ya ha realizado una experiencia piloto con un contenedor marrón en La Flota, aunque tampoco da fechas para introducirlo.

La Comunidad proyecta una planta en Ulea para los residuos alimentarios

La Comununidad Autónoma tiene redactado ya el proyecto para construir una planta destinada al tratamiento de los biorresiduos en Ulea, aunque en este momento no sabe cuándo estará acabada. Esta planta tratará la basura orgánica procedentes del contenedor marrón de 41 de los 45 municipios de la Región, que no disponen de sus propios medios para transformar los restos de comida en compost o abonos. Fuentes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente han explicado a La Opinión que la recogida la tendrán que hacer los consistorios. «Desde el Consorcio se van a adaptar las estaciones de transferencia para que los ayuntamientos puedan descargar allí y no tengan que desplazarse a la futura planta.

Los bares y los restaurantes están obligados a poner agua del grifo gratis

Los bares y los restaurantes están obligados desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos a poner agua del grifo gratis con el fin de eliminar los envases de plástico, aunque en muchos de los municipios de la Región esta medida resulta difícil de aplicar. Salvo en las poblaciones que reciben directamente caudales del río Taibilla, cuyo sabor es más natural, el agua del grifo no resulta aceptable para una elevada proporción de los consumidores, aun que la población es consciente de que es perfectamente potable y ha sido sometida a un estricto tratamiento sanitario. El presidente de la Asociación de Bares de la patronal regional HoyTú, José María Rubiales, asegura que para los establecimientos de la Región la obligación de servir agua del grifo que impone la ley «no supone ninguna novedad. Lo hemos hecho toda la vida», aunque su procedencia sea distinta. Rubiales recuerda que la ley solo obliga a servir el vaso «a los clientes, no a los viandantes», aunque asegura que «si alguna persona se acerca a un bar, la gran mayoría no le ponemos agua del grifo. Cuando algún niño o una persona mayor nos lo pide, lo normal es ofrecerle agua envasada».