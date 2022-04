"Cada año se soltarán varios linces en las sierras de Lorca"

A menos de un año para que el lince ibérico pise de nuevo la Región de Murcia, el coordinador del gran proyecto Life LynxConnect, Alberto Salcedo, tiene muchas esperanzas puestas en esta tierra para que la población de este felino se asiente en otro punto más de la geografía española y logre recuperar su presencia tras largos años en los que se temió por su completa desaparición. La siguiente parada de este animal es un espacio protegido por la Red Natura 2000 al norte del municipio de Lorca: Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla.

¿Qué busca el proyecto Life LynxConnect en la Región de Murcia?

Este proyecto empezó el 1 de septiembre de 2020 y le da continuidad a un proyecto anterior, el Life+IBERLINCE, que se desarrolló entre 2011 y 2018. La Región de Murcia participó como socio en la búsqueda de una zona de reintroducción del lince ibérico. Ahora se le da continuidad a esos trabajos con el objetivo principal de crear una población incipiente de linces, de manera que al final del programa haya al menos cinco hembras territoriales reproductoras asentadas en la Región. Cada hembra puede tener entre dos o cuatro cachorros en cada parto.

¿Cómo va este proceso?

Antes de liberar ejemplares hay que hacer un trabajo previo muy extenso. Hay que prospectar al menos 10.000 hectáreas que reúnan condiciones como la calidad del hábitat, abundancia de presas, ausencia de peligro que pueda causar mortalidad no natural en estos animales. También mejorar la percepción de la población local. Es un trabajo previo que pasa bastante desapercibido pero que nos permite tener las mayores garantías de que va a ir bien. Esta parte del trabajo ya se ha hecho y la Comunidad ya tiene seleccionada un área de reintroducción donde se liberará un número de linces que dependerá de varias circunstancias como los que nazcan en cautividad, de la posibilidad de traslocar linces del campo o de las necesidades de otros territorios. Todavía no podemos decir cuántos habrá en concreto pero se irán soltando varios linces cada año.

"En pleno siglo XXI no entendemos ninguna actividad en el medio rural que no permita la coexistencia con alguna especie"

Primero se empezará por una ‘suelta blanda’, ¿no?

La suelta blanda consiste en establecer unos cercados de una o dos hectáreas, donde se sueltan los primeros linces. Dispondrán de refugio, alimento y cuales sean sus necesidades biológicas. Este proceso de aclimatación que dura uno o dos años nos asegura que los ejemplares se quedan allí. Si no se hace de esta manera, si se hace una ‘suelta dura’ que es introducirlos directamente en la naturaleza, corremos el riesgo de que se vayan a otras zonas. Una suelta blanda también nos permite fijar los ejemplares que se suelten posteriormente.

¿Hay garantías de que se establezcan en la Región tras su liberación?

El lince es una especie territorial, que quiere decir que estos animales se concentran en una zona delimitada de entre 350 o 400 a 1.000 hectáreas en el caso de las hembras o de más de mil en el caso de los machos, dependiendo de varios requisitos como la abundancia de presas. Si no se alcanza la capacidad de carga en aquella zona, muchos de los animales que se suelten se establecerán allí. Podría ocurrir que alguno se dispersara pero entendemos que la mayoría se fijan en la zona como reproductores.

¿Por qué los altos de Lorca?

La Región de Murcia, que lleva trabajando más de 10 años en los distintos proyectos que buscan la recuperación de esta especie, determinó que esas sierras son idóneas por sus características y la despoblación.

¿Tienen constancia de que el lince ya haya pasado por esta comunidad?

En Murcia sabemos que algún animal ha llegado. También hay citas en Almería, cerca de la frontera con la Región. El lince tiene un gran potencial colonizador porque tiene una gran capacidad de desplazamiento. Es capaz de llegar a otras zonas alejadas que reúnen los requisitos necesarios para desarrollar su actividad.

¿Qué presión puede ejercer sobre otras especies?

Es un predador, consume otros animales depredadores y regula las poblaciones de su especie-presa que es el conejo. Compite con otros predadores de mayor tamaño. Sabemos que mata zorros, meloncillos..., es el papel que juega dentro del ecosistema.

"El lince tiene una gran capacidad de colonización. Juega un papel fundamental en el ecosistema"

¿Es complicado concienciar a la población cercana?

Es fundamental trabajar con la población local y rural. El éxito pasa por la aceptación de esta. A veces es normal que pueda haber ciertas reticencias. La gente, cuando desconoce una cosa, no se fía. En todos los sitios donde hemos reintroducido linces ha existido aceptación. No es problemático, es un animal que se vende solo por lo bonito que es. Al matar otros predadores, los cazadores lo ven como un aliado, y en general no hay grandes problemas de coexistencia con otras especies.

La ganadería, aunque mayoritariamente intensiva, está muy presente en las pedanías altas de Lorca. ¿Suele haber problemas al respecto?

Si hablamos de ganado intensivo no debe haber problemas. Es cierto que se ha producido algún ataque al ganado, pero con el establecimiento de medidas preventivas todo se puede solucionar. De hecho, la Región también está trabajando en estos sistemas de prevención. En pleno siglo XXI no entendemos ninguna actividad en el medio rural que no permita la coexistencia con alguna especie. Igual que el lince permite desarrollar la actividad ganadera o cinegética, al contrario también y no debe haber algún problema.

¿Cómo se llevará a cabo el seguimiento una vez sean liberados?

Con varios métodos. Algunos de los ejemplares llevarán radio collares y otros con GPS, esto nos permite una localización exacta que nos facilita una información detallada. También se instalan cámaras de fototrampeo con las que identificamos a los linces individualmente. De esta forma sabemos el estado de salud de cada ejemplar, con cuántos cachorros va una hembra... Es una información muy completa que obtenemos sin molestarles.