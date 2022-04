El puente de Semana Santa da oxígeno a los hosteleros de las playas de la Región

Llega la Semana Santa y con ella los turistas, que animan la costa de la Región. La pandemia, la inflación en los precios y la falta de soluciones por parte de las instituciones públicas ahogaban al sector hostelero. Sin embargo, las vacaciones de Semana Santa llegan en forma de bomba de oxígeno para todos los hosteleros de la costa. Desde hospedajes hasta bares, tiendas, puestos ambulantes, guías o incluso pescadores. Casi todo el mundo ve con buenos ojos la llegada de turistas en este puente de Semana Santa.

Los primeros en agradecer la llegada de las vacaciones han sido los dueños de los hospedajes, especialmente los hoteles, que han visto cómo las reservas llegaban sin parar. «Estamos prácticamente a tope, rozando el 100% de ocupación», decía el recepcionista de un hotel de La Manga. Lo cual confirmaban varios turistas por la zona: «Esto está abarrotado de gente, parece que nos hemos puesto de acuerdo todos para venir al mismo sitio».

Durante estas vacaciones no todo es Semana Santa, pues muchos turistas afirmaban no ser muy seguidores de las procesiones, aunque sí tenían sus motivos para visitar la Costa Cálida. Desde la gastronomía, hasta el clima, pasando por razones mas peculiares, como la participación de un torneo de mus que duraba toda la semana. «Somos unas 50 personas que venimos de Vallecas para participar en el torneo, hemos reservado prácticamente un hotel entero para nosotros», comentaba un participante.

«Es normal organizarlos fuera de Madrid, así aprovechamos y hacemos turismo. Este año es en La Manga y el año que viene a lo mejor nos vamos a Cádiz o a Ferrol por ejemplo», añadía.

Las escuelas de buceo también agradecen la llegada de turistas, pues aseguraban tener todas las sesiones prácticamente completas. «Nosotros trabajamos con mucha gente de Madrid y del norte de España, vascos, gallegos, navarros…», comentaba el gerente de una escuela de buceo ubicada en el puerto de Cabo de Palos.

«Este año están viniendo más familias que otras temporadas, por lo que están contratando sobre todo cursos de buceo. El viernes y el sábado estamos completos, el jueves y el domingo con el tema de la operación salida sí baja un poco la demanda», agregaba. Un turismo de aventura que ha aumentado considerablemente en los últimos años.

En cuanto a la restauración, varios locales de la zona indicaban tener todo reservado desde el fin de semana pasado, a excepción de los días que ha llovido, en los cuales las llamadas eran para cancelar reservas. «Hoy parece que el tiempo mejora, esperemos que de aquí a final de semana haga buen tiempo y volvamos a tener las terrazas llenas», relataba el encargado de un restaurante del paseo de Cabo de Palos. «Aquí recibimos a gente de todas partes, tanto españoles como de fuera. Mucho belga, mucho inglés o incluso alemanes», contaba el encargado de otro local de la zona.

«Los extranjeros piden mucha comida típica de la zona, frituras de pescado, calderos… También les gusta mucho el chato murciano, que siempre tenemos que explicarles primero que es, pero lo hacemos encantados», ampliaba el encargado.

También los autóctonos aplaudían la llegada de turistas, pues en su mayoría pescadores indicaban que la llegada de turistas aumentaba el consumo, y con esto el precio del pescado. También dueños de pequeños kioskos decían haber aumentado sus ventas a lo largo de la semana, especialmente por parte de extranjeros, por lo que habían empezado a vender periódicos ingleses, franceses e incluso alemanes. Aunque la nota más agradable de la mañana la daba Rita, una humilde artesana que vende al por menor en el paseo de Cabo de Palos para ganarse la vida. «Veo más gente hoy que antes incluso de la pandemia. El día de hoy me recuerda mucho a un día de verano, todo lleno de gente», narraba la mujer, con una sonrisa en la cara, mientras atendía a un cliente.

Sin embargo, también los hay más reticentes respecto a la llegada de turistas. Jesús, natural de Madrid con segunda residencia en Cabo de Palos desde hace 30 años, protestaba: «Esto es un sin vivir, no se puede salir a la calle, está todo lleno de turistas. La gente está loca, no se puede conseguir mesa en ningún sitio, parece que no hubiera otro sitio para ir de vacaciones».

Y es que está claro que no siempre va a llover a gusto de todos, pero, si el tiempo lo permite, este puente la costa seguirá llena de vida en una semana que da un respiro a un sector muy azotado por la crisis y el cual quiere recuperarse cuanto antes.

«Necesitábamos esta alegría»

La Semana Santa ha regresado a las calles de Águilas y, con ella, numerosos visitantes ávidos no solo de procesiones, sino de descanso, con lo cual llenan los paseos y los bares.

El presidente de Hosteaguilas, Alfonso Soler, afirma que, en estos días, están teniendo el «mismo trabajo o más que antes de la pandemia». En este sentido, valora que «hay mucha gente y eso que la meteorología no nos ha acompañado en los primeros días de esta semana».

«En los próximos días que se espera mejor tiempo seguro que será aún mejor: aunque ya estamos llenos, necesitábamos esta alegría», hace hincapié Soler.

La localidad costera disfruta de una ocupación muy buena, tanto en sus bares y restaurantes como en sus hoteles. Por ejemplo, en el Hotel Puerto Deportivo Juan Montiel hay un 83 % de ocupación, que puede crecer a lo largo de los próximos días. Y es que, según apuntan desde el establecimiento, «continúan llegando reservas de última hora».

La llegada de visitantes «nos transmite mucha alegría», detallan desde el hotel, al tiempo que apuntan que estos turistas llegan «con ganas de salir», más ahora, que el cielo ha dado una tregua.

Unas valoraciones positivas que también comparten desde el Ayuntamiento de Águilas. El concejal de Turismo, Ginés Desiderio Navarro, manifestó al respecto que «la ocupación es muy buena tanto en los hoteles, como en los restaurantes y cafeterías, que están llenos». Aunque no facilitó cifras concretas, el edil consideró que «está siendo una Semana Santa muy buena, casi mejor que antes de la pandemia».

Ahora falta que las condiciones acompañen para poder darse un baño. Los turistas de esta Semana Santa en Águilas, que en los primeros días de esta semana no han podido disfrutar de las playas por culpa las lluvias, en los próximos días, que se prevé una mejoría climática, volverán a llenar la arena, algo que ya empezaban a hacer antes de estas fiestas.