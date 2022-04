La Consejería ‘ficha’ a 15 docentes para dar clases de Religión Islámica

Los colegios e institutos de la Región de Murcia ya disponen de una bolsa de trabajadores que el próximo curso podrían impartir clases de Religión Islámica en función de la demanda que exista de esta asignatura. El procedimiento para tener esta reserva de docentes comenzó el pasado mes de marzo por orden del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que en una sentencia falló en contra de la Consejería de Educación por no haber reconocido el derecho de una madre a que sus hijas recibieran la enseñanza religiosa islámica.

En concreto, la sala de lo Contencioso estimó que se habían vulnerado dos derechos constitucionales: el que reconoce los principios a la libertad ideológica y religiosa y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Ante esto, Educación debía acelerar los trámites para que estas menores recibieran la enseñanza demandada antes incluso de que acabara este curso, pero también debía ofertar la materia de cara al próximo año.

Ocho profesores estarán disponibles para Primaria y siete para la etapa de Secundaria

Esta semana la Consejería ha publicado la resolución de los aspirantes admitidos de forma definitiva y que podrán dar clases a partir de septiembre, siempre y cuando los centros educativos registren una demanda de diez alumnos o más. En concreto, la nueva bolsa de trabajo creada está compuesta por una quincena de profesores que fueron propuestos por la Comisión Islámica de España, el organismo que sirve de puente entre la comunidad musulmana y las administraciones públicas. Del total de docentes que han superado los requisitos exigidos y se les ha asignado una puntuación en función de sus méritos, ocho docentes podrán dar la materia en Primaria mientras que siete lo podrán hacer en Secundaria.

El temario que impartirán es el currículo oficial aprobado por las autoridades islámicas en España, en este caso la Comisión Islámica, y pasará a formar parte de la oferta de asignaturas religiosas que se ofrecen en la Región de Murcia como la Católica o la Evangélica. Los representantes de los musulmanes en la Comunidad venían demandando desde hace años que Educación ofertase esta asignatura, y más en una autonomía con gran población inmigrante, muchos de ellos de segunda o tercera generación que son españoles y están escolarizados. Los datos de alumnos musulmanes en los centros regionales, según estas organizaciones, podrían llegar a los 17.000 estudiantes o más.

El currículo que se impartirá será el aprobado por las autoridades islámicas en España

17 excluidos

Por otro lado, la resolución de la Consejería de Educación publica también el número de docentes que aspiraron al proceso de baremación de puntos pero que quedaron excluidos por no cumplir todos los requisitos. En total son 17 profesores que se quedan fuera de la bolsa de trabajo por no tener en su curriculum los títulos requeridoso no haber sido propuestos por la Comisión Islámica de España. Otra razón es la solicitud fuera de plazo.

A finales del proceso de matriculación e inscripción en las materias ofertadas para el próximo curso, los docentes admitidos podrán ser llamados para ocupar la plaza creada si existe la demanda suficiente en algún centro educativo.

«La asignatura se plantea como una guía moral que respeta los valores»

El profesor Carlos Villaescusa García, natural de Almería pero con raíces en Murcia, es el aspirante que ha quedado en mejor posición en la lista de docentes admitidos para dar clase de Religión Islámica en los institutos. Ejerce como profesor de esta materia en un colegio de El Ejido, en la vecina provincia andaluza, y a su vez es profesor interino de la Universidad de Almería.

Villaescusa siente una gran afinidad por la ciudad de Murcia, la considera «su segunda tierra» donde viven su madre y su hermana. Esto, y que tiene grandes amigos residiendo en la capital de la Región, le llevó a presentarse a la bolsa de trabajo que abrió la Consejería de Educación.

Este docente sería el primero en ser llamado para ocupar una plaza si un instituto de Educación Secundaria tuviera la suficiente demanda de alumnos para dar esta materia. Para la asignatura, Villaescusa señala que tiene un currículo muy parecido al de resto de religiones que se imparten en las comunidades, «que respeta los valores democráticos y constitucionales y la lengua oficial».

Valores como «la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto por el medio ambiente, la paz, la tolerancia, la espiritualidad, el respeto, el conocimiento del Creador, o el trato a la familia, vecinos o amigos» son aspectos que se enseñan dentro de ese currículo. «La asignatura se plantea como una guía moral en esta vida».

Lamenta que Educación oferte la asignatura por orden de un tribunal: «Hay mucha población inmigrante musulmana»

El docente, doctor en Economía y graduado en Derecho, es también delegado de Educación de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Con la oferta el próximo año escolar de esta materia en la Región, el profesor cree que «sin duda en próximos cursos más profesores se interesarán en apuntarse a la bolsa de trabajo sin cumplen los requisitos».

Lamenta que la Consejería ofrezca estas clases ahora «por orden del TSJ», ya que opina que «de buena fe debería haber ofertado esta asignatura en una comunidad con mucha población inmigrante del norte de África». Señala que ahora las familias musulmanas «están más concienciadas y exigirán que sus hijos reciban su religión en igualdad de condiciones» con respecto a la Católica o la Evangélica: «Tienen la obligación de ofertar estas clases y hasta ahora no hemos tenido éxito.

En las bases de datos de la Consejería saben qué peso tiene la población inmigrante en la Comunidad». Ahora queda por ver, señala, si los escasos quince profesores que han pasado el corte cubrirán toda la demanda, al menos en el inicio de curso.