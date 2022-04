Miles de nazarenos de la Región están pendientes del cielo esta semana, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtiera de que las lluvias harían acto de presencia también durante la Semana Santa.

Aunque hasta ahora las precipitaciones han respetado las procesiones celebradas, el pronóstico no es tan benevolente con las que están previstas que salgan a la calle en las próximas horas.

La lluvia amenaza el Noroeste y Murcia

Este Martes Santo la Aemet espera chubascos, más probables en el interior de la Región y que pueden ir acompañados de tormentas en las comarcas occidentales, así como de depósitos de barro.

Concretamente en Murcia, la previsión de Meteorología da lluvias a partir de las 14.00 horas hasta pasada la medianoche, con una probabilidad de entre el 75 y el 85%.

La zona del Noroeste será la otra gran afectada por las lluvias esta jornada, ya que se esperan precipitaciones abundantes desde las 15 horas hasta bien entrada la madrugada.

En la zona de Águilas, aunque los cielos se mantendrán cubiertos durante toda la jornada, la lluvia solo caerá en torno a las 23.00 horas, por lo que el riesgo para las procesiones en la localidad es menor.

Por su parte, Lorca y alrededores contarán con lluvias a partir de las 22.00 horas.

Mientras, en el Altiplano, y más en el municipio de Yecla que en Jumilla, las precipitaciones amenazan con arruinar las procesiones de Martes Santo y Miércoles Santo. Las lluvias no abandonarán la comarca durante estas dos jornadas, e incluso caerán durante la primera mitad del Jueves Santo.

Las tormentas podrían cancelar varias procesiones

Para este miércoles la amenaza de lluvia es aún mayor y se espera que caiga con más intensidad. La Aemet espera que en Murcia las precipitaciones arranquen en torno a las 16.00 horas y continúen hasta las 23.00 horas. Precisamente será Miércoles Santo cuando las precipitaciones sean más abundantes, ya que se esperan hasta 20 litros por metro cuadrado en la capital. La probabilidad de lluvia es del 100%, muy a pesar de los nazarenos, por lo que la Cofradía de la Sangre tendrá que estudiar la situación y decidir qué hacer. De cancelarse la procesión de Miércoles Santo, los 'coloraos' se quedarían sin procesionar por tercer año consecutivo.

Nuevamente el Noroeste se verá afectado por las precipitaciones durante el Miércoles Santo. La lluvia podría respetar durante parte de la jornada, sin embargo a mitad de tarde se prevé que vuelvan las lluvias, por lo que las procesiones podrían verse afectadas.

Al contrario que este Martes Santo, en Águilas la lluvia sí descargará con fuerza durante el Miércoles Santo. Además, según a Aemet, lo hará durante toda la tarde y hasta la medianoche y con un 100% de probabilidad.

En cuanto a Lorca, la bajada del Santísimo Cristo de la Misericordia, celebrada en Miércoles Santo, estará pasada por agua, ya que Meteorología espera lluvia durante todo el día, con especial intensidad durante la tarde, que continuarán hasta la medianoche.

Por su parte, en Cartagena, de cumplirse las predicciones atmosféricas, la lluvia solo pondría en peligro la procesión del Miércoles Santo, la de la Magna Procesión del Santísimo Cristo del Prendimiento, de la Cofradía California. La misma situación atravesará el área de San Javier, en la que solo habrá chubascos a partir de las 17.00 horas y continuarán hasta pasada la medianoche.

En Mazarrón las precipitaciones comenzarán hacia las 20-21 horas tanto en Martes Santo como en Miércoles Santo, por lo que las procesiones podrían acabar afectadas.

A partir de Jueves Santo, vuelta a la calma

No será hasta la segunda mitad de la jornada de Jueves Santo cuando regrese por completo la estabilidad a la Región de Murcia. Para ese día, la Aemet no prevé precipitaciones durante el horario de procesiones, por lo que los nazarenos que ese día participan de la Semana Santa podrán sacar sus túnica y tronos a la calle. Y así continuará los siguientes días de Pasión, ya que los chubascos no volverán a interferir en los actos de Semana Santa.