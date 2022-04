María Martínez: "Las leyendas negras se mantienen al quitar la conquista de América"

Catedrática de Historia Medieval de la UMU. En pleno debate sobre la reforma educativa en las asignaturas de Historia en Secundaria y Bachillerato, la docente universitaria cree necesario mantener unos estudios previos a 1812 para no «deformar» la materia y reclama escuchar a los historiadores para elaborar los currículos.

La Historia, más allá de las reformas educativas y los debates que pueda generar, entra en continuas polémicas por la revisión de determinados hechos históricos y la posible ideologización a la hora de enseñarla. La catedrática María Martínez muestra su preocupación por estos motivos.

¿Qué el parece el currículo de Historia de España? ¿Le convence enseñar la materia por bloques temáticos?

No se ha consensuado la elaboración de un currículo tan importante y ha sido una decisión unilateral que, con aciertos o errores, no me parece bien que se deje fuera a los docentes e historiadores para aportar. Por otro lado, establecer por contenidos temáticos la historia no es nada nuevo, pero que me diga alguien cómo se puede explicar sin fijar un arco temporal. No podemos abrumar a los alumnos con miles de fechas pero hacer una historia sin orden es a todas luces es imposible. Sin referencias culturales no se racionaliza ni se piensa la Historia. Sin esas coordenadas temporales para pensar los hechos es muy difícil enseñar Historia. La cronología ayuda a tener una conciencia histórica para entender nuestras raíces.

Ahora esa materia comienza desde la Constitución 1812.

Cómo vamos a pensar una Historia que comienza en 1812, cargándonos de un plumazo las raíces culturales de Europa. La formación de España hay que explicarla, lo que hoy llamamos comunidades autónomas empiezan mucho antes en un proceso histórico que se inicia en la Edad Media. Ese adanismo, partir del siglo XIX para dar Historia, me da la impresión que se pretende deformar la materia. No entiendo cómo se dejan fuera hechos históricos que nos definen y acaban ocultando al alumno de dónde viene.

"Un historiador debe ser crítico con el poder porque es responsable de lo que nos pasa en el tiempo en el que vivimos"

¿Cómo puede perjudicar a los alumnos?

Me parece un agravio que se le dé tanto peso a la Historia Contemporánea. Que no se le dé importancia a la España Imperial, o la de la Edad Media, o a la convergencia de dos civilizaciones durante ocho siglos en la Península ibérica, o a Roma. No lo entiendo. Esto puede crear en los jóvenes la sensación de que la Historia es muy reciente, que los valores comienzan en la contemporaneidad.

La Consejería va a ‘enmendar’ el currículo.

No hablo por boca de ningún partido. Siempre lo digo en clase y ahora: un historiador debe ser crítico con el poder porque es responsable de lo que nos pasa en el tiempo en el que vivimos. Me da lo mismo quien gobierne pero veo que el PSOE ha hecho esta reforma educativa con autocracia dejando de lado a los profesores. De esta forma, dejamos la puerta abierta a un adoctrinamiento estatalista.

Se ha criticado una posible ideologización del currículo. ¿Esa amenaza siempre ha estado en las reformas educativas?

Sí que es cierto que hay unas asignaturas obligatorias pero tenemos libertad para establecer nuestros propios programas, hay libertad de cátedra. Tengo claro que se debió haber llamado a profesores que impartan las asignaturas en Secundaria y Bachillerato. No quiero ser mal pensada, pero si se están quitando calles, estatuas, revisando los nombres de premios importantes..., pues a lo mejor me ‘malicio’, como dicen en la huerta, y algo puede haber de ideologización. Pero evidentemente eso es un conductismo peligrosísimo.

¿Hemos entrado en un bucle peligroso al querer revisar la Historia continuamente?

Borrar nuestro pasado es propio de regímenes totalitarios. Ahora acabamos de ver los argumentos de Putin de que las escenas trágicas en algunas ciudades ucranianas es un montaje, eso es un ejemplo. Hay que seleccionar, con sus luces y sus sombras, lo bueno y lo malo que hemos tenido como humanidad. Al final, mantenemos las leyendas negras quitando de las asignaturas la conquista de América o los Reyes Católicos por expulsar a los judíos. El gran error de ese revisionismo es tratar con nuestra mentalidad de hoy el pensamiento y la actuación de nuestros predecesores. Nos tendríamos que cargar la Historia con esa revisión.