Ismael Crespo, Jose Miguel Rojo, Claudia Mayordomo y Salvador Moreno, investigadores del Departamento de Ciencia Política de la UMU y del LABCOM, han publicado un estudio en el que descifran la «caja negra» de WhatsApp como entorno de conversación política. Esta investigación ha sido publicada en la revista Comunicación de la Universidad Piura.

«Se ha escrito sobre comunicación política y redes sociales, pero solo en redes abiertas como Facebook o Twitter en las que se puede ver lo que pasa», afirma José Miguel Rojo, uno de los responsables de la investigación.

Asegura que WhatsApp es una aplicación en la que los investigadores no pueden acceder al contenido porque las conversaciones son privadas. Se desconocen tanto los contenidos como las conversaciones, lo que imposibilita la realización de métricas o técnicas de Big Data como sí se hace en otras redes sociales. Esto se debe a la política de privacidad de WhatsApp, que es cerrada y cifrada.

Por eso, esta investigación surge con la finalidad de descifrar el tipo de información política que circula por WhatsApp y compararla con la de otras redes como son Facebook o Twitter. Sin embargo, solo hay un modo de saber qué tipo de información se difunde y es a través de encuestas personales. En este estudio han realizado encuestas online en las que participaron 713 usuarios en España.

José Miguel Rojo certifica que WhatsApp es una red transversal con relaciones prepolíticas y de amistad. Por esto, las conversaciones sobre política se dan más en grupos que en chats privados. En los grupos se comparten enlaces, memes y vídeos importados de otras redes sociales o de internet y, además, surgen debates de actualidad con personas con las que se tiene un vínculo afectivo.

La tendencia de los individuos a agruparse con personas que piensan igual en redes sociales da lugar a un concepto que se conoce como cámara eco. «En WhatsApp no existe porque nos relacionamos con aquellos que no piensan como nosotros» asiente el investigador. José Miguel anuncia que el contacto con personas que piensan de forma diferente causa negatividad y provoca conflictos porque son relaciones que no elegimos, que son prepolíticas, lo que dificulta la hemofilia ideológica.

En caso de existir la cámara eco en WhatsApp, José Miguel Rojo considera que se anularían los conflictos. Si las personas se relacionan con otras que piensan igual emanan emociones positivas. Esto se debe al refuerzo ideológico causado por la unión de personas afines ideológicamente. «El contraste de emociones y visiones es común en las discusiones en grupo, sin embargo, no hay estrategias de contestación por los vínculos de confianza establecidos entre los usuarios», explica el investigador.

A partir de esta investigación se ha demostrado que WhatsApp es una de las redes más importantes para la difusión de información política por su uso transversal en relación con la edad y predisposición de los usuarios. El investigador asevera que en la práctica todos usamos esa herramienta diariamente y todos nos hemos visto envueltos en algún conflicto político por algún meme o información falsa.

José Miguel sostiene que se ha demostrado la importancia sobre la difusión de información del mensaje político en WhatsApp. Esta influencia se ha visto en campañas políticas como la de Bolsonaro en Brasil.

La estrategia consiste en utilizar WhatsApp para la difusión del mensaje político, así el adversario no tiene posibilidad de saber qué métodos está empleando su rival. A diferencia de las campañas en Twitter, no se trata de crear un hashtag público, es una conversación privada a la que nadie puede acceder.

Además, los mensajes que llegan o se envían por WhatsApp son entre personas con las que se tiene un vínculo más afectivo que en otras redes, esto hace que se le preste mayor atención al mensaje por la personalización. Por eso, estas campañas también dificultan el trabajo de los investigadores. Al no poder acceder a las conversaciones que se tienen en esta red social, no pueden saber nada sobre las estrategias que utilizan los políticos en esta red social.